Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed radiowozem

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Źródło: KPP Mińsk Mazowiecki
W Borówku koło Mińska Mazowieckiego 36-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policjantami. Jednego z nich prawie potrącił.

W miejscowości Borówek policjanci z Mińska Mazowieckiego chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę Seata. Ten gwałtownie przyspieszył.

Prawie potrącił policjanta

"Podczas ucieczki kierujący stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, ignorując przepisy i polecenia wydawane przez policjantów do zatrzymania pojazdu. Ostatecznie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Mimo to nadal podejmował próby oddalenia się z miejsca interwencji, kontynuując jazdę samochodem" - opisała starsza sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące
Źródło: KPP Mińsk Mazowiecki

Jeden z policjantów próbował wyjąć mu kluczyki ze stacyjki. "Wówczas mężczyzna gwałtownie ruszył pojazdem do tyłu, nie zważając na interweniującego policjanta, który chcąc uniknąć potrącenia, stanął na progu samochodu" - wyjaśniła Antolak. W ocenie policji, była to czynna napaść na funkcjonariusza, choć policjant nie odniósł obrażeń.

Ostatecznie agresywnego kierowcę udało się obezwładnić i zatrzymać. 36-latek był pijany, miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Nie posiadał prawa jazdy.

Tymczasowy areszt

"Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień oraz czynną napaść na funkcjonariusza publicznego mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - podała przedstawicielka mińskiej policji.

Decyzją sądu 36-latek został aresztowany na trzy miesiące.

Opracował Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Mińsk Mazowiecki

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępstwa
Czytaj także:
Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Tragedia na torach. Dwa pociągi potrąciły kobietę
Okolice
Śmiertelne potrącenie koło Garwolina
Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku
Okolice
Zderzenie tramwajów w Warszawie
Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych
Śródmieście
Magda podczas wakacji na Cyprze
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Koniec procesu
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 33-latka
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku
Okolice
Policjanci zatrzymali kierującą seatem
Po kolizji próbowała odjechać. Policyjny pościg za pijaną 53-latką
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże
Tyle aut skradziono w Warszawie. Jedna marka jest szczególnie popularna
Ulice
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo
Wola
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Musieli działać bardzo szybko
Praga Północ
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
Okolice
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
Okolice
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z ciężarówką, zginął
Okolice
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Pomagał innej osobie, przytrzasnęły go drzwi pociągu. 17-latek w ciężkim stanie
Okolice
UW
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski
Śródmieście
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Jeździł po zamarzniętym jeziorze, zniszczył pomost ratowników. Nagranie
Okolice
Pożar w Ząbkach
Pożar na parterze bloku. 20 osób ewakuowanych, wśród poszkodowanych dziecko
Okolice
Mężczyzna uciekł przed oprawcami przez okno (zdj. ilustracyjne)
Przetrzymywali go w mieszkaniu i okradli, wyskoczył przez okno. Akt oskarżenia
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę, który zabierał napiwki z puszki
"Wybierał pieniądze z puszki na napiwki". Na celownik wziął kebabownię
Śródmieście
Policjanci pomogli zdezorientowanej seniorce
Wyszła ze szpitala, nie potrafiła wrócić do domu
Ochota
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu. Są wyniki sekcji zwłok
Okolice
Policjanci odzyskali przywłaszczone auto
Przestał płacić raty, zniknął wraz z drogim autem
Okolice
Projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Miasto wybrało wykonawcę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Mokotów
Pożar w lokomotywie pociągu PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w pociągu relacji Warszawa-Kijów. 400 osób ewakuowanych
Okolice
Zderzenie na Puławskiej
Wjazd na czerwonym świetle i zderzenie na skrzyżowaniu. Nagranie
Ursynów
Mężczyzna okazał fałszywą odznakę z napisem "Policja"
Wyciągnął "blachę", powiedział: "policja jest na miejscu". Grozi mu więzienie
Okolice
Męzczyzna przerobił kartę i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych
Zaparkował na kopercie. "Daj pani spokój, ja tu na chwilę"
Śródmieście
Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Zabrał towar, ale nie zapłacił
Bemowo
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu
Okolice
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki