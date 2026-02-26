Wkra przekroczyła poziom alarmowy. Akcja straży pożarnej

Wkra wylewa Źródło: tvnwarszawa.pl

"W wyniku powstałego zatoru na rzece woda zaczęła zalewać okoliczne domy oraz posesje" - poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Strażacy z powiatu nowodworskiego prowadzą intensywne działania. Skupiają się na ograniczeniu zalewania kolejnych terenów, a także zabezpieczają zagrożone budynki.

Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia. Obowiązuje na obszarze zlewnia Wkry, obejmującym zasięgiem województwo mazowieckie oraz powiaty: ciechanowski, mławski, nowodworski, przasnyski, pułtuski, płocki, płoński, sierpecki, żuromiński.

"W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce i Borkowie na Wkrze oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu na Wkrze" - podano w komunikacie.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska