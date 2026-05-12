Kierowca zasnął, dziecko wypadło z fotelika

W poniedziałek, 11 maja, około godziny 14, w miejscowości Borkowice doszło do wypadku. Policjanci z Przysuchy dostali zgłoszenie od świadka, który przejeżdżając, zauważył stojący na drodze samochód. Zatrzymał się, aby udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy i powiadomił służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 49-letni kierowca Toyoty, jechał od miejscowości Skrzynno w kierunku Borkowic. Podróżował wraz ze swoim 5-letnim synem. "Dziecko przewożone było w foteliku, jednak nie miało zapiętych pasów bezpieczeństwa" - poinformowała sierżant Aleksandra Bałtowska z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Jak ustalili policjanci, prawdopodobnie z powodu zmęczenia mężczyzna zasnął za kierownicą, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu. Samochód prawdopodobnie poruszał się rowem przez około 50 metrów, po czym z powrotem wjechał na jezdnię.

49-latek był trzeźwy.

"W wyniku zdarzenia 5-letni chłopiec wypadł z fotelika i znalazł się w przedniej części pojazdu. Dziecko z ogólnymi obrażeniami ciała zostało przetransportowane Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala" - przekazała Bałtowska.

Kierujący nie wymagał pomocy medycznej. Policjanci z Przysuchy prowadzą czynności zmierzające do ustalenia okoliczności wypadku.

Niebezpieczne zmęczenie

Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży.

"Zmęczenie znacząco wpływa na koncentrację i czas reakcji, co może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Przypominamy również o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa oraz każdorazowym zapinaniu pasów bezpieczeństwa" - podkreślili.