Okolice Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"

Zderzenie trzech pojazdów w miejscowości Bońki (powiat płoński) Źródło: Policja Płońsk

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem, 49-letni mieszkaniec gminy Bartoszyce, jadąc ulicą Wyszogrodzką w kierunku Płońska, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, przez co doszło do zderzenia z ciągnikiem rolniczym marki Ursus, wyjeżdżającym z ulicy Wspólnej, którym kierował 47-letni mieszkaniec gminy Płońsk i Hyundaiem, którego kierujący, 27-letni mieszkaniec Płońska, wyjeżdżał z ulicy Krańcowej" - informuje w komunikacie płońska policja.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo, jeden pas jest przejezdny.

