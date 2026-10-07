Zaatakowały go byki, mężczyzna nie żyje
3 października 45-latek pomagał znajomym w gospodarstwie rolnym w gminie Boguty Pianki, powiat ostrowski. Wszedł na ogrodzony teren, w którym znajdowały się byki hodowlane.
"Na skutek ataku jednego lub więcej zwierząt doznał obrażeń ciała. Właściciel gospodarstwa zaczął udzielać pomocy pokrzywdzonemu. Zdołał wynieść z ogrodzenia 45-latka. Został również zaatakowany przez zwierzęta. Też doznał obrażeń - poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
45-latek nie żyje, właściciel gospodarstwa w szpitalu
Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 45-letniego mężczyzny. Udzielający mu pomocy właściciel gospodarstwa został przewieziony do szpitala.
6 października została przeprowadzona sekcja zwłok. Biegły patomorfolog stwierdził, że przyczyną zgonu 45-latka były urazy głowy.
W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci 45-letniego mężczyzny.