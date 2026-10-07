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Okolice

Zaatakowały go byki, mężczyzna nie żyje

Byki zaatakowały dwóch mężczyzn (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrów Mazowiecka
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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45-latek wszedł na teren, gdzie były byki i został przez nie zaatakowany. Zginął na miejscu. Ranny został właściciel gospodarstwa, który próbował go ratować.

3 października 45-latek pomagał znajomym w gospodarstwie rolnym w gminie Boguty Pianki, powiat ostrowski. Wszedł na ogrodzony teren, w którym znajdowały się byki hodowlane.

"Na skutek ataku jednego lub więcej zwierząt doznał obrażeń ciała. Właściciel gospodarstwa zaczął udzielać pomocy pokrzywdzonemu. Zdołał wynieść z ogrodzenia 45-latka. Został również zaatakowany przez zwierzęta. Też doznał obrażeń - poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

45-latek nie żyje, właściciel gospodarstwa w szpitalu

Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 45-letniego mężczyzny. Udzielający mu pomocy właściciel gospodarstwa został przewieziony do szpitala. 

6 października została przeprowadzona sekcja zwłok. Biegły patomorfolog stwierdził, że przyczyną zgonu 45-latka były urazy głowy. 

W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci 45-letniego mężczyzny.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkizwierzętaOstrów MazowieckaProkuratura
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