Zepsuty pociąg, utrudnienia na torach pod Warszawą

Utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Koleje Mazowieckie

Na szlaku kolejowym pomiędzy Warszawą a Sochaczewem doszło do awarii pociągu. Występują utrudnienia w ruchu i opóźnienia.

Informację o awarii otrzymaliśmy na Kontakt24. Z relacji osoby zgłaszającej wynika, że do awarii doszło w rejonie stacji Błonie około godziny 7.

Portal Pasażera PKP PLK informuje, że na odcinku Błonie - Teresin Niepokalanów doszło do awarii pociągu Kolei Mazowieckich relacji Płock - Warszawa Wschodnia. "Mogą wystąpić opóźnienia pociągów do około 20 minut" - poinformowano.

Rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska potwierdziła, że doszło do usterki w pociągu relacji Płock-Warszawa Wschodnia. - Maszynista składu podjął naprawę i po niej pociąg odjechał z miejsca zatrzymania do stacji Błonie. Został odwołany na odcinku Błonie-Warszawa Wschodnia. Do stacji dojechał z 60-minutowym opóźnieniem - wyjaśniła.

Poinformowała również, że podróżni z uszkodzonego składu przesiedli się do pociągu relacji Łowicz-Dęblin. - Jeszcze przez jakiś czas pociągi mogą być opóźnione. Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu - dodała Nowakowska.