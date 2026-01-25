Dwa pociągi uderzyły w auto. Wybuchł pożar, ewakuowano blisko 600 pasażerów

Wypadek w miejscowości Błonie. Relacja Klemensa Leczkowskiego, reportera tvnwarszawa.pl Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziną 13.30 w miejscowości Błonie pod Warszawą.

- Doszło do zderzenia pociągów i samochodu osobowego. Wybuchł pożar, który objął auto i część pociągu. Kierowca i pasażerowie auta zdążyli opuścić pojazd przed zderzeniem. Nie ma poszkodowanych - poinformował młodszy ogniomistrz Damian Dolniak ze straży pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego. - Pożar już ugaszono - dodał.

Próbował zepchnąć uszkodzone auto, nie zdążył

Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego sprecyzowała, że do wypadku doszło na przejeździe na ulicy Poniatowskiego.

- Na przejeździe zepsuł się Ford Focus. Kierowca chciał go zepchnąć z torów, niestety nie zdążył i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny - Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity (Warszawa-Berlin) - dodała.

Ewakuowani pasażerowie pociągów (300 z jednego składu i 290 z drugiego) przebywają obecnie w budynku zapewnionym przez gminę. Tam mogą się ogrzać, otrzymali też ciepłe posiłki.

Utrudnienia na kolei i na drodze

Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Pociąg z wrakiem samochodu stoi około 200 metrów od przejazdu kolejowego. Widoczne są nadpalenia na lokomotywie. Na miejscu obecnych jest dużo jednostek straży pożarnej. Ruch ulicą Poniatowskiego jest zablokowany - relacjonował po godzinie 14.

Do zdarzenia doszło na linii kolejowej numer 3. To odcinek ważnej magistrali, o łącznej długości ponad 475 kilometrów, łączącej Warszawę Zachodnią z Kunowicami (granica z Niemcami).

Są duże utrudnienia w ruchu pociągów. Całkowicie wyłączony jest odcinek Ożarów Mazowiecki - Błonie, na pozostałej części linii numer 3 ruch się odbywa normalnie.

Na odcinku Ożarów - Błonie, Koleje Mazowieckie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Pociągi PKP IC kierowane drogą okrężną.

"Wypadek z udziałem pojazdów drogowych pociąg 8335/4 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna ) relacji Szczecin Główny - Rzeszów Główny. Wstrzymany ruch pociągów. Przewoźnik Koleje Mazowieckie wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Pociągi PKP INTERCITY kierowane drogą okrężną. Przepraszamy za utrudnienia" - podano w komunikacie na Portalu Pasażera.

