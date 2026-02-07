Z jezdni zjechali na tory, auto utknęło. Zareagował świadek

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

O godzinie 00.50 straż pożarna została zadysponowana do zdarzenia na przejeździe kolejowym w miejscowości Błonie, na ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego. "Samochód osobowy zjechał z jezdni i znalazł się na torach" - poinformowało w komunikacie w mediach społecznościowych OSP Błonie.

"Jeszcze przed naszym dojazdem Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim poinformowało nas, że ruch pociągów został wstrzymany. Było to możliwe dzięki szybkiej reakcji osoby zgłaszającej, która przekazała kluczową informację na numer alarmowy 112" - opisało interwencję OSP Błonie.

Strażacy ochotnicy podkreślili, że to doskonały przykład na to, jak jedna szybka i właściwa decyzja może zapobiec tragedii. "Całe szczęście, że w tym przypadku wszystko zadziałało na czas" - dodali. Przypomnieli, że w przypadku zagrożenia na przejazdach kolejowych każda sekunda ma znaczenie, a natychmiastowe powiadomienie służb może uratować życie.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wyciągnięciu pojazdu z torów i przemieszczeniu go na jezdnię.

Auto na torach w miejscowości Błonie Auto na torach w miejscowości Błonie Źródło: OSP Błonie Auto na torach w miejscowości Błonie Źródło: OSP Błonie Auto na torach w miejscowości Błonie Źródło: OSP Błonie

Promile, narkotyki i zakaz prowadzenia

Na miejscu pracowali także policjanci. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali w sobotę o godzinie 00.45. Funkcjonariuszy zawiadomił świadek zdarzenia, przekazując, że na przejeździe utknął samochód osobowy.

Policjanci po dotarciu na miejsce zastali fiata, który był unieruchomiony. - Funkcjonariusze poinformowali dyspozytora PKP o konieczności wstrzymania ruchu pociągów na tym odcinku. Dodatkowo wyłamali szlaban, by mieć pewność, że alert dla pociągów został uruchomiony - przekazał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Obok pojazdu stały dwie osoby: kobieta i mężczyzna. - Żadne z nich nie przyznawało się do kierowania. Zostali przebadani na zawartość alkoholu, mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie, kobieta ponad 0,5 promila. Policjanci znaleźli też przy nich narkotyki. Dodatkowo mężczyzna posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów - opisał Śniadała.

36-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna zostali zatrzymani. Policjanci wyjaśniają, która osoba kierowała samochodem. Od zatrzymanych pobrano też krew do badań na zawartość zabronionych substancji.

Dwa pociągi uderzyły w auto

Na tym samym przejeździe kolejowym, do bardzo niebezpiecznej sytuacji, doszło pod koniec stycznia. Wówczas dwa pociągi uderzyły w samochód osobowy, który zepsuł się na przejeździe. Kierowca chciał go zepchnąć z torów, niestety nie zdążył i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny-Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity Warszawa-Berlin. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Wybuchł pożar, który objął samochód i lokomotywę jednego z pociągów. Z obu składów ewakuowano łącznie 590 osób. Pociąg wraz z wrakiem samochodu stanął około 200 metrów od przejazdu kolejowego.