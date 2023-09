Przed pokrzywdzoną uciekł do komisariatu policji

Znalazł srebrną bransoletkę i nie zamierzał jej oddawać, mimo że umawiał się na spotkanie z właścicielką. Gdy w końcu spotkała go na ulicy, chcąc uniknąć kontaktu, uciekł do komisariatu. Tam został zatrzymany, a pokrzywdzona złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

Przywłaszczenie sobie znalezionej rzeczy lub pieniędzy to przestępstwo, za które grozi do trzech lat więzienia.

Co zrobić, gdy coś znajdziemy?

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych nakłada uprawnienia i obowiązki zarówno na znalazcę, jak i właściwy organ. Zgodnie z przepisami znalazca rzeczy należącej do znanej mu osoby powinien niezwłocznie zawiadomić ją o tym fakcie i wezwać do jej odbioru. W przypadku gdy nie wiemy, kto jest właścicielem rzeczy albo jeżeli nie znamy miejsca pobytu tej osoby, należy jak najszybciej zawiadomić starostę - przypomina w komunikacie nadkomisarz Agnieszka Wójcik z grójeckiej policji. - W przypadku znalezienia rzeczy w miejscu użyteczności publicznej, np. w galerii handlowej, na dworcu, w autobusie czy pociągu, powinniśmy udać się do zarządcy obiektu. On ma obowiązek przechowywać ją trzy dni, a potem przekazać staroście.