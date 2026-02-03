Pożar chłodni przy hali produkcyjnej w Błoniu

Pożar hali produkcyjnej w Błoniu Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w wtorek przed godziną 9 w miejscowości Błonie w powiecie warszawskim zachodnim. Jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz, zgłoszenie do służb dotyczyło pożaru na terenie jednej z firm produkcyjnych przy ulicy Bieniewickiej.

Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. - Potwierdzono pożar urządzenia technologicznego, to jest chłodni która znajdowała się przy budynku produkcyjnym. Pożarem objęte było całe to urządzenie o wymiarach około pięć metrów na pięć metrów. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu ognia - informuje Krzysztof Stefaniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu.

Pożar w hali produkcyjnej w Błoniu Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Wszyscy pracownicy, którzy znajdowali się w strefie zagrożonej pożarem, ewakuowali się do miejsca zbiórki. Było to 50 osób. Nie było poszkodowanych - podkreśla strażak.

Akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 9.30, strażacy opuścili teren firmy po godzinie 10.20. Zbadaniem okoliczności pożaru zajmie się policja.

Pożar w hali produkcyjnej w Błoniu Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

