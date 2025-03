Pożar w Błoniu, nie żyje 14-latek

Pożar w domu jednorodzinnym w Błoniu (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: FotoDax / Shutterstock

Strażacy zostali wezwani do pożaru domu jednorodzinnego w Błoniu. Wewnątrz znaleźli nieprzytomnego 14-latka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Służby interweniowały w czwartek po godzinie 16 przy ulicy Bieniewickiej w Błoniu. - Doszło do pożaru w budynku jednorodzinnym. Strażacy po wejściu do mieszkania zastali nieprzytomnego 14-letniego chłopca. Od razu przystąpili do reanimacji. Po około godzinnej walce o życie chłopca lekarz stwierdził zgon - informuje młodszy ogniomistrz Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.

Na miejscu pracował jeden zastęp straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja.

Straż pożarna podaje, że spaleniu uległy elementy mebli. Pożar miał powierzchnię około pięciu metrów kwadratowych. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do zaprószenia ognia przez chłopca. Okoliczności zdarzenia bada policja - zastrzega oficer prasowy.

Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora.

