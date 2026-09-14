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Okolice

Pożar domu jednorodzinnego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

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Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Tak wygląda oślepianie laserem z perspektywy pilota
Źródło wideo: Poland On Air (www.polandonair.com)
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
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W miejscowości Błonie pod Warszawą wybuchł pożar domu jednorodzinnego. Ranna została kobieta przebywająca w budynku. Poszkodowana została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ogień pojawił się w poniedziałek przed południem w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Legionów w Błoniu.

Jedna osoba ranna

- Zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego otrzymaliśmy o godzinie 9.52. Spaleniu uległo dwa pomieszczenia - powiedział nam mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim. - Poszkodowana została mieszkanka budynku. Kobieta z poparzeniami została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodał.

Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy straży pożarnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Błonia, Zaborowa i Borzęcina Wielkiego. Obecne było także pogotowie energetyczne, policja i pogotowie ratunkowe.

Przyczyny pożaru będzie ustalać policja.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
pożarStraż pożarna
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