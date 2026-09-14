Okolice Pożar domu jednorodzinnego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Alicja Glinianowicz |

Tak wygląda oślepianie laserem z perspektywy pilota Źródło wideo: Poland On Air (www.polandonair.com) Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Ogień pojawił się w poniedziałek przed południem w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Legionów w Błoniu.

Jedna osoba ranna

- Zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego otrzymaliśmy o godzinie 9.52. Spaleniu uległo dwa pomieszczenia - powiedział nam mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim. - Poszkodowana została mieszkanka budynku. Kobieta z poparzeniami została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodał.

Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy straży pożarnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Błonia, Zaborowa i Borzęcina Wielkiego. Obecne było także pogotowie energetyczne, policja i pogotowie ratunkowe.

Przyczyny pożaru będzie ustalać policja.