Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pijany zjechał na torowisko, pociągi stanęły. Zarzuty usłyszała także pasażerka

Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Samochód zjechał na torowisko
Źródło: Policja Warszawa/X
Kierowca, który zjechał na torowisko w Błoniu, usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości i sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Zarzuty za posiadanie narkotyków przedstawiono pasażerce auta, które utknęło na torach.

Jak podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, materiał zgromadzony w sprawie pozwolił na przedstawienie zarzutów Hubertowi D. Mężczyzna usłyszał zarzuty: kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem, będąc wcześniej skazany za takie samo przestępstwo i w warunkach recydywy; sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym; posiadanie środków odurzających.

- Mężczyzna przyznał się do popełnienia obu czynów, zarówno w prokuratorze, jak i przed sądem. Odmówił składania wyjaśnień, ale odpowiadał na pytania zgodnie z poczynionymi ustaleniami faktycznymi - poinformował prokurator Artur Folga z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokurator zawnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 34-latka. Sąd przychylił się do wniosku.

Monika P. usłyszała natomiast zarzut za posiadanie środków odurzających, w postaci amfetaminy. - Pani się przyznała i złożyła ustalenia zgodnie z ustalonym stanem faktycznym - przekazał Folga.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

Wjechali na torowisko, zablokowali pociągi

Do zdarzenia doszło 7 lutego na przejeździe kolejowym na ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Błoniu. Kierowane - jak się potem okazało - przez mężczyznę auto w momencie wjeżdżania na przejazd skręciło raptownie w prawo i wylądowało w torowisku. Tam utknęło.

Na miejscu pojawiła się policja. Ruch pociągów na trasie został wstrzymany.

Fiatem podróżowały dwie osoby. Jak podawała policja, początkowo żadna z nich nie przyznawała się do kierowania.

Auto na torach w miejscowości Błonie
Auto na torach w miejscowości Błonie
Auto na torach w miejscowości Błonie
Źródło: OSP Błonie
Auto na torach w miejscowości Błonie
Auto na torach w miejscowości Błonie
Źródło: OSP Błonie
Auto na torach w miejscowości Błonie
Auto na torach w miejscowości Błonie
Źródło: OSP Błonie

"W chwili zdarzenia mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a samochód, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych" - opisała w komunikacie podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Policjanci zatrzymali 34-latka oraz podróżującą z nim 36-letnią kobietę. "Przy obojgu policjanci ujawnili narkotyki" - podała Gromek-Oćwieja.

Na przejeździe nagle skręcili. Auto utknęło na torach. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na przejeździe nagle skręcili. Auto utknęło na torach. Nagranie

Dwa pociągi uderzyły w auto

Pod koniec stycznia na tym samym przejeździe kolejowym doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Wówczas dwa pociągi uderzyły w samochód osobowy, który zepsuł się na przejeździe. Kierowca chciał go zepchnąć z torów, ale nie zdążył i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny-Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity Warszawa-Berlin.

Wybuchł pożar, który objął samochód i lokomotywę jednego z pociągów. Ewakuowano łącznie 590 osób. 

Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Warszawa/X

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawieAlkoholNarkotykiPolicja
Czytaj także:
Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki
Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury
Śródmieście
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Tak działa nocna cisza alkoholowa. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Klaudia Kamieniarz
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Odnowiono witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej
Mycie, klejenie, kitowanie. Odnowili witraże wybitnego artysty
Wesoła
Wilk w Polsce jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną
Zastrzelony wilk znaleziony w lesie
Artur Węgrzynowicz
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Policja szuka zaginionego Aleksandra. Nastolatek przed tygodniem wyszedł z domu
Janina Rożecka
Zmarła Janina Rożecka "Dora", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Żoliborz
Kobieta wpadła do przerębla w stawie (zdj. ilustracyjne)
Kobieta wpadła do przerębla. W ostatniej chwili uratowali ją policjanci
Okolice
Wypadek autobusu na DK62 pod Wyszkowem
Chciał uniknąć zderzenia z łosiem, autobus wpadł do rowu. Wielu rannych
Okolice
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Popularne muzeum otworzą po długim remoncie
Śródmieście
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
Okolice
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu
Ochota
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Trasa Łazienkowska
Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Klaudia Kamieniarz
Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"
Okolice
36-latek został zatrzymany
Nie powinien prowadzić z dwóch powodów. Szybki wyrok
Mokotów
Zatrzymani w sprawie pobicia dwóch kobiet
Dwie Ukrainki zaatakowane. Trzy osoby usłyszały zarzuty
Okolice
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
Praga Południe
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
Okolice
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
Okolice
Zderzenie dwóch autokarów
Wzrosła liczba rannych po zderzeniu autokarów
Okolice
Kobietę udało się zatrzymać w salonie kosmetycznym
Poszukiwaną listem gończym zatrzymali w salonie kosmetycznym
Wola
Wjechał w filar na stacji paliw
Wjechał ciężarówką w filar stacji paliw
Okolice
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
Ochota
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
Żoliborz
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
Bielany
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
Okolice
Zima w Warszawie
Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Klaudia Kamieniarz
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
Okolice
Pobrano próbki wody na Targówku
Problem z wodą. "Ma zapach i posmak chloru"
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki