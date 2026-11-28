Ominął zamknięte szlabany. Chwilę później przejechał pociąg
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać samochód przejeżdżający między zamkniętymi szlabanami przejazdu kolejowego w Błoniu.
Pan Piotr, autor nagrania poinformował nas, że sytuacja miała miejsce w piątek po godzinie 12.
- Staliśmy na przejeździe przed przejazdem pociągu, dwie, może trzy minuty. W pewnej chwili kierowca widoczny na nagraniu wyminął kilka aut, po czym przejechał pomiędzy pierwszym szlabanem, później drugim. Nie zatrzymał się, od razu pojechał dalej - relacjonował.
- Może trzydzieści sekund później przez przejazd przejechał pociąg - opisał.
Mężczyzna dodał, że nagranie przesłał również na skrzynkę policyjną "Stop Agresji Drogowej".
Zaostrzenie przepisów
21 listopada weszły w życie nowe przepisy. Policjanci mogą zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub zanim rogatki całkowicie się podniosą. Przepisy obejmują też omijanie opuszczonych zapór, wjazd w trakcie ich opuszczania oraz wjazd na tory, gdy po drugiej stronie brakuje miejsca do dalszej jazdy.