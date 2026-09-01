Okolice Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki Robert Zieliński Dariusz Gałązka Zespół autorów |

Okno życia na Hożej Źródło wideo: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

We wtorek około godziny 4.15 nieznana osoba pozostawiła przed bramą zakonu Zgromadzenia Sióstr Serafitek przy ulicy Poznańskiej reklamówkę. Osoba zadzwoniła do sióstr dzwonkiem i uciekła. W torbie znajdował się żywy noworodek zawinięty w kocyk. Siostry powiadomiły służby.

Dziecko jest zdrowe

Jak informowała podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło około godziny 4.20.

- Przy ulicy Poznańskiej porzucony został noworodek, chłopiec. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło niemowlę do szpitala. Najważniejsza informacja jest taka, że życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziecko jest zdrowe - przekazała nam policjantka. Dodała, że przy tym zakonie nie ma okna życia.

Ustalili matkę, przyznała się

W piątek, 4 września, śledczy poinformowali o ustaleniu matki dziecka i zarzucie karnym dla niej.

"Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim w związku z nadzorowanym postępowaniem przygotowawczym w dniu 3 września 2026 roku przedstawił matce dziecka zarzut porzucenia w dniu 1 września 2026 roku w Błoniu, wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15, noworodka płci męskiej" - przekazała prokurator Katarzyna Podlodowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodała, że podstawą decyzji był zgromadzony materiał dowodowy, w tym dokumentacja medyczna dziecka, z której wynikało, że było ono wychłodzone, z niską wagą urodzeniową.

"Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji" - powiedziała prokurator.

Kobiecie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny