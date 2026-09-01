Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
We wtorek około godziny 4.15 nieznana osoba pozostawiła przed bramą zakonu Zgromadzenia Sióstr Serafitek przy ulicy Poznańskiej reklamówkę. Osoba zadzwoniła do sióstr dzwonkiem i uciekła. W torbie znajdował się żywy noworodek zawinięty w kocyk. Siostry powiadomiły służby.
Dziecko jest zdrowe
Jak informowała podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło około godziny 4.20.
- Przy ulicy Poznańskiej porzucony został noworodek, chłopiec. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło niemowlę do szpitala. Najważniejsza informacja jest taka, że życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziecko jest zdrowe - przekazała nam policjantka. Dodała, że przy tym zakonie nie ma okna życia.
Ustalili matkę, przyznała się
W piątek, 4 września, śledczy poinformowali o ustaleniu matki dziecka i zarzucie karnym dla niej.
"Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim w związku z nadzorowanym postępowaniem przygotowawczym w dniu 3 września 2026 roku przedstawił matce dziecka zarzut porzucenia w dniu 1 września 2026 roku w Błoniu, wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15, noworodka płci męskiej" - przekazała prokurator Katarzyna Podlodowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Dodała, że podstawą decyzji był zgromadzony materiał dowodowy, w tym dokumentacja medyczna dziecka, z której wynikało, że było ono wychłodzone, z niską wagą urodzeniową.
"Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji" - powiedziała prokurator.
Kobiecie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.
Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.