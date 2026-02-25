Logo TVN Warszawa
Mieli trzy minuty. Potem w auto uderzyły dwa pociągi

|
Zderzenie na przejeździe
Dwa pociągi uderzyły w auto na przejeździe w Błoniu
Źródło: Polskie Linie Kolejowe S.A.
Auto zepsuło się na przejeździe w Błoniu. Policjant pojawił się tam trzy minuty przed tym, jak uderzyły w nie dwa pociągi. W pierwszej kolejności o niebezpieczeństwie poinformował oficera dyżurnego jednostki. Rogatek nie wyłamał, bo "nie zatrzymałoby to ruchu pociągów". Czy zadziałał prawidłowo? Rzeczniczka policji zapewnia, że tak.

25 stycznia osobowy Ford zepsuł się podczas przejazdu przez tory na ulicy Poniatowskiego w Błoniu. Z auta szybko wysiadły dwie osoby i próbowały zepchnąć samochód z torowiska. Bezskutecznie. Na miejscu pojawił się patrol policji, który również nic nie zdziałał. Następnie funkcjonariusze i właściciele pojazdu oddalili się za zamkniętą zaporę.

Chwilę później z dużą prędkością nadjechał pociąg relacji Szczecin-Rzeszów, który uderzył w Forda. Po kilku sekundach z przeciwnego kierunku nadjechał skład Warszawa-Frankfurt i uderzył w rozbite auto.

Tę sekwencję zdarzeń widać na nagraniu z monitoringu, które PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniło w lutym. Wówczas zapytaliśmy policję o przebieg tej interwencji, w tym także, dlaczego policjanci nie wyłamali rogatek.

Trzy minuty do zderzenia

Z przekazanych przez policję informacji wynika, że niespełna trzy minuty przed tym, jak pierwszy pociąg uderzył w samochód, przyjechał funkcjonariusz, który pełnił służbę wspólnie z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Dowiedział się, że jadący pojazdem mężczyzna próbował dodzwonić się na numer telefonu wskazany na szlabanie.

"Jednak nikt nie odbierał. Po tym poinformował o całej sytuacji, dzwoniąc na numer alarmowy 112" - opisała podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Obecny na miejscu policjant, przez 30 sekund rozmawiał na temat zdarzenia i z tymi informacjami wrócił do radiowozu, aby poinformować dyżurnego o sytuacji i bezpośrednim zagrożeniu.

"W świetle obowiązujących przepisów, które w tym konkretnym przypadku polegają na zrealizowaniu algorytmu postępowania, policjant w pierwszej kolejności ma poinformować oficera dyżurnego jednostki policji, aby ten po powzięciu szczegółowych informacji i wprowadzeniu ich do systemu (zwyczajowo takich jak: rodzaj zdarzenia, gdzie dokładnie ma miejsce, czy stwarza zagrożenie, jakie i dla kogo), mógł uruchomić procedurę powiadamiania kaskadowego innych użytkowników systemu" - wymieniła Gromek-Oćwieja.

Jak zaznaczyła, to działanie pozwala jednocześnie powiadomić wszystkie ogniwa łańcucha, w którym poszczególne służby mają swoją ściśle określoną rolę. To stanowi priorytet działania systemowego.

Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Co z rogatkami?

Policjantka dodała, że analiza zapisu monitoringu potwierdza, iż działania policjanta na miejscu zdarzenia, po uruchomieniu systemu powiadamiania, obejmują dwie minuty. Po tym czasie sygnalizator nadaje sygnał o zbliżającym się pociągu, a rogatki zaczynają się opuszczać.

"Wtedy jest już za późno na podejmowanie prób przepychania, holowania pojazdu, gdyż w oddali widać na filmie światła zbliżającego się pociągu. Dodatkowo stwarzałoby to zagrożenie dla kierującego pojazdem, jak i potęgowało konsekwencje uderzenia w dwa pojazdy znajdujące się na przejeździe" - zaznaczyła.

"Podkreślić należy, że policjant zachował przytomność umysłu, widząc opuszczające się rogatki, wyszedł z auta, ostrzegł wszystkich i kazał opuścić torowisko, a następnie sam wycofał radiowóz, aby nie stwarzał dodatkowego zagrożenia" - opisała Gromek-Oćwieja.

Policjantka odniosła się również do niewyłamania rogatek, przez interweniującego funkcjonariusza. "Wyłamanie rogatek nie zatrzymuje ruchu pociągów, a jedynie uruchamia system powiadamiania. Ten i tak musiał być uruchomiony przez policjanta, za pośrednictwem służby dyżurnej, co niniejszym się stało. Analiza zapisu monitoringu, a także przeprowadzone czynności wyjaśniające nie potwierdziły nieprawidłowości w działaniu policjanta" - podkreśliła.

Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie

Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie

Dwa pociągi uderzyły kolejno w auto. Ruch wznowiony

Dwa pociągi uderzyły kolejno w auto. Ruch wznowiony

Śledztwo prokuratury

W sprawie zdarzenia z 25 stycznia, na przejeździe kolejowym w Błoniu, śledztwo wszczęła prokuratura. Dotyczy artykułu 174 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

- Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Wszelkie istotne okoliczności, które się pojawią w trakcie tego śledztwa, będą rozpoznawane przez pryzmat prawno-karny - powiedział nam prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wstępnie prokuratura wykluczyła, by kierowca był pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających.

Art. 174. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu.
Kodeks karny

Okoliczności zdarzenia bada również komisja kolejowa, która przygotowuje raport. Będzie on zawierał informacje dotyczące uszkodzenia infrastruktury kolejowej. "Polskie Linie Kolejowe S.A. będą dochodzić zadośćuczynienia finansowego od sprawcy zdarzenia" - podkreśliła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Na przejeździe nagle skręcili. Auto utknęło na torach. Nagranie

Na przejeździe nagle skręcili. Auto utknęło na torach. Nagranie

Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki

Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjapociągiKolej
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
