Okolice

Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie

Zderzenie na przejeździe
Dwa pociągi uderzyły w auto na przejeździe w Błoniu
Źródło: Polskie Linie Kolejowe S.A.
Kolejarze udostępnili nagranie z przejazdu kolejowego w Błoniu (Mazowieckie), gdzie w styczniu doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W auto, które utknęło na torach wjechał pociąg, a chwilę później drugi. Doszło do pożaru.

Na filmie udostępnionym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, widać zdarzenie, do którego doszło 25 stycznia, na przejeździe kolejowym na ulicy Poniatowskiego w Błoniu.

Dwa uderzenia w auto

Ford zepsuł się podczas przejazdu przez tory na samym środku przejazdu. Z auta szybko wysiadły dwie osoby. Jak relacjonowała policja, próbowały one zepchnąć samochód z torowiska. Bezskutecznie. Na miejscu pojawił się patrol policji, który również nic nie zdziałał. W dalszej części nagrania widać, że policjanci i właściciele pojazdu oddalają się za zamkniętą zaporę. Z dużą prędkością nadjeżdża pociąg relacji Szczecin-Rzeszów, który uderza w Forda.

Kilka sekund później z przeciwnego kierunku nadjeżdża skład Warszawa-Frankfurt - wjeżdża we wrak, który został przepchnięty na jego tor. Widać to na zapisie z kamery, znajdującej się po drugiej stronie przejazdu.

Dwa pociągi uderzyły kolejno w auto. Ruch wznowiony

Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki

Ewakuacja pasażerów

Finalnie pociąg z "przyklejonym" wrakiem samochodu zatrzymał się około 200 metrów za przejazdem drogowym. Wybuchł pożar, który objął pozostałości auta i przód lokomotywy. Ogień ugasili strażacy.

Z obu pociągów ewakuowano pasażerów: 300 z jednego i 290 z drugiego. Zostali przeprowadzeni do ośrodka sportowego w Błoniu. Tam oczekiwali na podstawienie komunikacji zastępczej.

W związku ze zdarzeniem na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów na dwóch torach. "Łącznie opóźnionych zostało 237 pociągów na 5045 minut" - wyliczyła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Śledztwo prokuratury

Prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu 174 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

- Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Wszelkie istotne okoliczności, które się pojawią w trakcie tego śledztwa będą rozpoznawane przez pryzmat prawno-karny - powiedział nam w środę prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wstępnie prokuratura wykluczyła, że kierowca był pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających.

Art. 174. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Kodeks karny

Okoliczności zdarzenia bada również Komisja Kolejowa, ma 30 dni na przygotowanie raportu. Będzie on zawierał informacje dotyczące uszkodzenia infrastruktury kolejowej. "Polskie Linie Kolejowe S.A. będą dochodzić zadośćuczynienia finansowego od sprawcy zdarzenia" - podkreśliła Znajewska-Pawluk.

Kolejarze pokazali, jak lokomotywa miażdży auto
Praga Północ

Co robić, gdy auto utknie na przejeździe?

Co należy zrobić, gdy samochód utknie na przejeździe kolejowo-drogowym? Powinniśmy jak najszybciej zabrać wszystkich pasażerów, którzy z nami podróżują, wyjść z auta poza rogatki lub poza obszar przejazdu.

Następnie dzwonimy na numer alarmowy 112. Wówczas zostaniemy poproszeni o podanie 9-cyfrowego numeru, który znajduje się na żółtej naklejce umieszczonej na elementach infrastruktury kolejowej (od strony torów, w strefie między rogatkami).

W ostateczności można też wyłamać rogatki, co wywołuje alert dla pociągów. Dlaczego policjanci, interweniujący 25 stycznia w Błoniu nie wyłamali rogatek? Zapytaliśmy w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Czekamy na odpowiedź.

Dane umieszczone na Żółtej Naklejce
Dane umieszczone na Żółtej Naklejce
Źródło: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Umieszczenie Żółtej Naklejki na przejazdach kolejowych
Umieszczenie Żółtej Naklejki na przejazdach kolejowych
Źródło: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

