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Okolice

Ma 19 lat i dwa zakazy. Dostał trzeci, trafi do więzienia

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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19-latek miał już dwa sądowe zakazy prowadzenia, a mimo to wsiadł za kierownicę. Skończyło się to trzecim zakazem, dożywotnim. Ma też na pół roku trafić do więzienia.

Policjanci grójeckiej interweniowali w sprawie nieprawidłowego parkowania w Błędowie. Kierowcą BMW był 19-latek - jak się okazało - z dwoma sądowymi zakazami prowadzenia aut.

"Początkowo nie przyznawał się do kierowania pojazdem, jednak zapis monitoringu jednoznacznie potwierdził jego udział" - przekazała w komunikacie sierż. szt. Elżbieta Dąbrowska z grójeckiej policji.

Jeden z zakazów 19-latka został orzeczony przez Sąd Rejonowy w Grójcu bezterminowo, a obowiązywał od 7 lipca 2026 roku. Drugi miał na 12 miesięcy - od 17 lutego 2026 roku do 17 lutego 2027 roku.

Pół roku więzienia i trzeci zakaz

Sprawę 19-latka sąd rozpoznał w trybie przyspieszonym. Skazał go na pół roku więzienia. Dostał też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i zapłacić pięć tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Za złamanie sądowego zakazu grozi do pięciu lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Drogi w PolsceWyroki sądowe w PolscePolicjaGrójec
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