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Okolice

Silnik zgasł na przejeździe. Pociąg staranował auto

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Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Źródło wideo: OSP Błonie
Źródło zdj. gł.: OSP Błonie
W Bieniewicach (Mazowieckie) doszło do zderzenia auta dostawczego z pociągiem. Strażacy poinformowali, że nikomu nic się nie stało. Występują jednak utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich na trasie Teresin - Niepokalanów.

O zdarzeniu poinformowali strażacy z OSP Błonie.

"Nie był w stanie ponownie uruchomić pojazdu"

"Dziś o godz. 11:41 nasza jednostka została zadysponowana do zdarzenia na przejeździe kolejowym w Bieniewicach. Po przybyciu na miejsce ustalono, że samochód dostawczy zatrzymał się na torowisku po awarii silnika. Kierowca, mimo podjętych prób, nie był w stanie ponownie uruchomić pojazdu" - poinformowali w mediach społecznościowych.

Widząc nadjeżdżający pociąg, mężczyzna "zachował zimną krew i opuścił samochód, oddalając się w bezpieczne miejsce". Chwilę później doszło do zderzenia pociągu z pojazdem. Nikt nie odniósł obrażeń.

Działania ochotników z OSP Błonie i strażaków z Komendy Powiatowej PSP w powiecie warszawskim zachodnim polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wsparciu pozostałych służb pracujących na miejscu.

Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Źródło zdjęcia: OSP Błonie
Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Źródło zdjęcia: OSP Błonie
Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Zderzenie z pociągiem w Bieniewicach
Źródło zdjęcia: OSP Błonie

Utrudnienia na trasie Teresin - Niepokalanów

O utrudnieniach poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. "W związku ze zdarzeniem na szlaku Teresin - Niepokalanów i wstrzymaniem ruchu, występują utrudnienia w kursowaniu pociągów KM. Możliwe opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów" - przestrzegł ZTM.

O godzinie 12 wprowadzono honorowanie biletów KM w pojazdach WTP w 1. i 2. strefie biletowej.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
pociągiWypadki i kolizje w WarszawieWypadkiKomunikacja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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