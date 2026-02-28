Zderzenie dwóch aut. Zginęło dziecko, dwie osoby są ranne

Do zatrzymania doszło w powiecie płockim Źródło: Google Maps

- Do zdarzenia doszło na ulicy Płockiej. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Dwie osoby trafiły do szpitala, a jedna poniosła śmierć na miejscu. To dziecko - przekazał nam najpierw młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Później strażak doprecyzował, że w zdarzeniu brały udział jednak dwa auta: samochód osobowy i dostawczy, który przewoził bydło. Okazało się, że trzecie auto zlokalizowane w pobliżu wypadku brało udział w innym zdarzeniu z piątku i nie zostało dotąd zabrane z miejsca.

Kierowca i pasażerka z ciężkimi obrażeniami w szpitalu

Więcej szczegółów przekazała nam rzeczniczka płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska. Jak wskazała, do wypadku doszło około godziny 12.30.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 44-letni kierujący Toyotą na łuku drogi, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku Dafem, którym kierował 50-latek. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Kierujący Toyotą oraz jego pasażerka z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala. W pojeździe podróżowało również kilkuletnie dziecko. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować - przekazała nam policjantka.

Jak dodała, droga krajowa numer 60 jest całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd przez miejscowość Zagoty. Na miejscu pracują służby.

- Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku. Tożsamość pasażerki oraz dziecka nie zostały jeszcze potwierdzone - zaznaczyła rzeczniczka.

Policjanci apelują o stosowanie się do poleceń służb oraz zachowanie ostrożności.

