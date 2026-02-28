Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie dwóch aut. Zginęło dziecko, dwie osoby są ranne

W wypadku zginęło dziecko
Do zatrzymania doszło w powiecie płockim
Źródło: Google Maps
Tragiczny wypadek w miejscowości Bielsk niedaleko Płocka (Mazowieckie). Zderzyły się tam dwa auta, w tym jedno dostawcze. Zginęło kilkuletnie dziecko, dwie osoby są ranne.

- Do zdarzenia doszło na ulicy Płockiej. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Dwie osoby trafiły do szpitala, a jedna poniosła śmierć na miejscu. To dziecko - przekazał nam najpierw młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Później strażak doprecyzował, że w zdarzeniu brały udział jednak dwa auta: samochód osobowy i dostawczy, który przewoził bydło. Okazało się, że trzecie auto zlokalizowane w pobliżu wypadku brało udział w innym zdarzeniu z piątku i nie zostało dotąd zabrane z miejsca.

W wypadku zginęło dziecko
W wypadku zginęło dziecko
W wypadku zginęło dziecko
Źródło: KMP Płock
W wypadku zginęło dziecko
W wypadku zginęło dziecko
Źródło: KMP Płock
W wypadku zginęło dziecko
W wypadku zginęło dziecko
Źródło: KMP Płock
W wypadku zginęło dziecko
W wypadku zginęło dziecko
Źródło: KMP Płock
W wypadku zginęło dziecko
W wypadku zginęło dziecko
Źródło: KMP Płock

Kierowca i pasażerka z ciężkimi obrażeniami w szpitalu

Więcej szczegółów przekazała nam rzeczniczka płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska. Jak wskazała, do wypadku doszło około godziny 12.30.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 44-letni kierujący Toyotą na łuku drogi, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku Dafem, którym kierował 50-latek. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Kierujący Toyotą oraz jego pasażerka z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala. W pojeździe podróżowało również kilkuletnie dziecko. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować - przekazała nam policjantka.

Jak dodała, droga krajowa numer 60 jest całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd przez miejscowość Zagoty. Na miejscu pracują służby.

- Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku. Tożsamość pasażerki oraz dziecka nie zostały jeszcze potwierdzone - zaznaczyła rzeczniczka.

Policjanci apelują o stosowanie się do poleceń służb oraz zachowanie ostrożności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala

Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala

Wola
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby

Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby

OGLĄDAJ: "Iran nie ma sojuszników, którzy mogliby przyjść mu z pomocą"
Dym unosi się w centrum Teheranu po ataku Izraela

"Iran nie ma sojuszników, którzy mogliby przyjść mu z pomocą"
WYDANIE SPECJALNE

Dym unosi się w centrum Teheranu po ataku Izraela
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Płock

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarna
Czytaj także:
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Miała wracać do Warszawy, utknęła w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
Włochy
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany
Okolice
Na Lotnisko Chopina pojawiły się żółte apteczki "Pet Care on the Go"
Specjalne apteczki dla zwierząt na Lotnisku Chopina
Włochy
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Poranne zderzenie z autobusem
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły: jechał z prędkością 227 kilometrów na godzinę, maksymalną dla tego modelu auta
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia
Okolice
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Praga Północ
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony". Oszukali kilkanaście osób
Okolice
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
Praga Południe
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
Mokotów
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować
Okolice
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
Praga Północ
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
Okolice
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Przemarsze i zgromadzenia. W weekend będą utrudnienia
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Okolice
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
Okolice
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
Okolice
Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"
Okolice
Kierowca przewozu osób wjechał w bok drugiego samochodu
Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala
Wola
Policja poszukuje 17-letniego Wiktora Rosa
Policja szuka 17-letniego Wiktora. Wyszedł z placówki opiekuńczej i zaginął
Praga Północ
Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Za szybka jazda, szybki efekt. Pięć aut w rowie po serii kolizji
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty
Wola
Jest zgoda na odstrzał dzików pod Warszawą
Jest zgoda na odstrzał 100 dzików pod Warszawą. Będzie więcej
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki