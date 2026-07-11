Mazowieckie Próba ucieczki i zamiana miejscami. Byli nietrzeźwi i wieźli dzieci Oprac. Katarzyna Kędra |

Policja zatrzymała kierowcę i pasażera Źródło wideo: KMP w Płocku Źródło zdj. gł.: KMP w Płocku

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W piątek, tuż po północy, funkcjonariusze patrolujący ulice Bielska zauważyli Skodę poruszającą się z niesprawnym oświetleniem. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Kierujący miał jednak inny plan. Gwałtownie przyspieszył, skręcił w boczną ulicę, po czym zatrzymał auto, wysiadł i zaczął uciekać. Już po chwili 29‑latek został zatrzymany przez policjantów. Ku ich zdziwieniu porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie.

Sądowe zakazy i promile. Na tylnej kanapie dzieci

- Jak się okazało, za kierownicę wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli. Policjanci szybko zatrzymali pojazd i uniemożliwili dalszą jazdę 35‑letniemu kierowcy. Potem było już tylko gorzej - poinformowała rzeczniczka płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 29‑letni mieszkaniec powiatu płockiego miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. - 35‑letni mieszkaniec powiatu sierpeckiego, który przejął "stery", miał ponad 1,5 promila alkoholu oraz dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych - dodała rzeczniczka.

Policjanci zatrzymali kierowcę i pasażera Źródło zdjęcia: KMP w Płocku

Jakby tego było mało, w pojeździe podróżowała również kobieta wraz z trójką dzieci. 31‑latka była trzeźwa. - Obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonych zakazów odpowiedzą przed sądem. Ponadto 29‑latek poniesie odpowiedzialność za przewożenie większej liczby osób, niż dopuszczają warunki techniczne pojazdu - podsumowała policjantka.

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