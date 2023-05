Biały łoś porzucony przez matkę. "Karolcia ma około dwa tygodnie"

Z dużej odległości samicę łosia z dwoma łoszakami

- Karolcia, bo tak ją nazwaliśmy, ma około dwóch tygodni. W dniu kiedy do nas przyjechała, miała jeszcze nie do końca zaschniętą pępowinę, co może oznaczać, że miała 3-4 dni. U nas jest już tydzień, je pięknie i ma się dobrze - zaznaczył Jacek Wąsiński.

Zwierzę trzeba odchować, w ciągu dnia karmić mlekiem i pielęgnować. - Pomalutku będzie uczona jedzenia zielonych części roślin, krzewów, które może jeść. To co robiłaby matka, muszę robić ja. To potrwa co najmniej do przyszłego roku - powiedział.