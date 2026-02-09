Zderzenie na ekspresówce. Trzy osoby ranne

Zima w Warszawie, 15 stycznia 2026 r. Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podała GDDKiA, do wypadku doszło około godz. 20.30 w miejscowości Promna - Kolonia (woj. mazowieckie), na odcinku Grójec - Białobrzegi. Jezdnia w kierunku Radomia jest zablokowana. Policja kieruje na objazd drogą lokalną przez wieś Broniszew.

W wyniku zderzenia dwóch samochodów ranne zostały trzy osoby.

Zderzenie na S7 pod Białobrzegami Źródło: Policja Mazowsze/X

"Ze wstępnych informacji wynika, że najprawdopodobniej kierujący Peugeotem najechał na tył Volkswagena. W wyniku zdarzenia obaj kierowcy oraz pasażerka Volkswagena zostali przetransportowani do szpitala" - podała w komunikacie na platformie X mazowiecka policja.

Utrudnienia drogowe mają potrwać do trzech godzin.

🚨 Uwaga kierowcy! 🚨



Na ekspresowej S7 w powiecie białobrzeskim, miejscowość Kolonia Promna, na odcinku Warszawa → Radom, doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów.

Ze wstępnych informacji wynika, że najprawdopodobniej kierujący Peugeotem najechał na tył… pic.twitter.com/jLG05yqA4I — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) February 9, 2026 Rozwiń

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b