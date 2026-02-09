Zderzenie na ekspresówce. Trzy osoby ranne

Jak podała GDDKiA, do wypadku doszło około godz. 20.30 w miejscowości Promna - Kolonia (woj. mazowieckie), na odcinku Grójec - Białobrzegi. Jezdnia w kierunku Radomia jest zablokowana. Policja kieruje na objazd drogą lokalną przez wieś Broniszew.
W wyniku zderzenia dwóch samochodów ranne zostały trzy osoby.
"Ze wstępnych informacji wynika, że najprawdopodobniej kierujący Peugeotem najechał na tył Volkswagena. W wyniku zdarzenia obaj kierowcy oraz pasażerka Volkswagena zostali przetransportowani do szpitala" - podała w komunikacie na platformie X mazowiecka policja.
Utrudnienia drogowe mają potrwać do trzech godzin.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b
Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze/X