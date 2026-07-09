Po wypadku zostawił auto i uciekł pieszo. Otworzyli bagażnik i już wiedzieli dlaczego
W niedzielę na drodze ekspresowej S7 w Białobrzegach doszło do zderzenia dwóch aut. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą 47-latek najechał na tył BMW, którym kierował 65-letni mężczyzna.
Pasażerka BMW trafiła do szpitala. Kierowca Toyoty porzucił swoje auto i uciekł pieszo.
Co było w bagażniku"
"Podczas przeszukania Toyoty policjanci znaleźli znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Były ukryte w bagażniku" - podaje w komunikacie starszy aspirant Joanna Golus z policji w Białobrzegach.
Zatrzymany w Krakowie
Dzięki współpracy z policjantami z Krakowa podejrzany został zatrzymany następnego dnia na terenie tego miasta. Mężczyzna był już poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.
W środę 47-latek został doprowadzony do sądu i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.