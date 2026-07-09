Okolice Po wypadku zostawił auto i uciekł pieszo. Otworzyli bagażnik i już wiedzieli dlaczego

29-latek w plecaku miał narkotyki (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: KRP Warszawa II Źródło zdj. gł.: Policja Białobrzegi

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W niedzielę na drodze ekspresowej S7 w Białobrzegach doszło do zderzenia dwóch aut. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą 47-latek najechał na tył BMW, którym kierował 65-letni mężczyzna.

Pasażerka BMW trafiła do szpitala. Kierowca Toyoty porzucił swoje auto i uciekł pieszo.

Kierowca Toyoty uciekł pieszo Źródło zdjęcia: Policja Białobrzegi

Co było w bagażniku"

"Podczas przeszukania Toyoty policjanci znaleźli znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Były ukryte w bagażniku" - podaje w komunikacie starszy aspirant Joanna Golus z policji w Białobrzegach.

Zatrzymany w Krakowie

Dzięki współpracy z policjantami z Krakowa podejrzany został zatrzymany następnego dnia na terenie tego miasta. Mężczyzna był już poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

W bagażniku Toyoty były narkotyki Źródło zdjęcia: Policja Białobrzegi

W środę 47-latek został doprowadzony do sądu i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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