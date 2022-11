Przed policjantami schował się "w ścianie". Był poszukiwany listem gończym

Ścigany listem gończym 29-letni mieszkaniec Białobrzegów schował się przed policjantami w skrytce zrobionej w ścianie. Jak informują funkcjonariusze, nic mu to nie pomogło, bo został zatrzymany. Najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu.

Do zatrzymania poszukiwanego listem gończym 29-latka doszło w piątek (4 listopada) wieczorem. Policjanci pojechali pod wytypowany adres, pod którym miał przebywać mężczyzna.

Policja: sam skonstruował sobie schowek

Policjanci z komendy w Białobrzegach ustalili, że na terenie ich powiatu przebywa mężczyzna, który jest poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. Funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie się ukrywa i pojechali, żeby go zatrzymać. - Kiedy funkcjonariusze podjechali pod posesję, zauważyli zapalone w domu światło, które po chwili zgasło, a z mieszkania nikt nie wychodził. Wtedy postanowili wejść do środka. Mimo wielokrotnego pukania nikt nie reagował, zauważyli, że jedno okno jest uchylone i postanowili wejść przez nie do wnętrza domu - opisuje oficer prasowy białobrzeskiej komendy mł. asp. Ewa Kozyra.