06.04.2025 | Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze w miejscowości Pnie, położonej w powiecie białobrzeskim. Zderzył się autobus szkolny i pojazd ciężarowy.

Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej. - Autobusem podróżował kierowca, opiekun i 15 dzieci. Ciężarówką jechał wyłącznie kierowca - poinformował st. asp. Jacek Podwysocki ze straży pożarnej w Białobrzegach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzielenia pomocy uczestnikom kolizji.

"Wjechał w bok autobusu"

Swoje czynności powadziła także policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 7.40.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 43-latek kierujący ciężarowym Manem, wyjeżdżając z posesji, wjechał w bok prawidłowo jadącego autobusu szkolnego marki Jelcz. Kierował nim 62-latek, w pojeździe był opiekun i 15 dzieci. Na szczęście żadna z osób nie odniosła obrażeń - przekazała st. asp. Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

Policjanci przebadali kierujących na zawartość alkoholu. - Byli trzeźwi - dodała Golus.