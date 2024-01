Kolizja myszołowa z miejskim autobusem

Do niefortunnego zderzenie doszło w Białobrzegach. Autobus jechał powoli, gdy w jego bok uderzył drapieżnik. Uderzenie było na tyle silne, że ptak upadł na jezdnię. Jak przekazał rzecznik MZA Adam Stawicki, za kierownicą autobusu siedziała pani Kasia, która zabrała oszołomionego ptaka z jezdni i zawiozła na pętlę.

Tam inny kierowca przejął myszołowa z zadaniem przewiezienia go do Ptasiego Azylu. - To nie pierwszy raz kiedy pani Kasia ratuje ranne zwierzęta. Pomagała już jerzykom, nietoperzom, a ostatnio nawet kwiczołowi - powiedział Stawicki.