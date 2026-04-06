Miał arsenał broni z czasów II wojny światowej

Źródło: Policja Białobrzegi
Zgromadził arsenał broni z czasów II wojny światowej. Miał między innymi granaty, pociski artyleryjskie i karabin. 46-latkowi grozi osiem lat więzienia. Jego zbiory zostaną zutylizowane.

Policjanci z Białobrzegów mieli informacje, że na jednej z posesji w powiecie kozienickim mogą się znajdować duże ilość militariów. Pojechali to sprawdzić.

"Znaleźli 180 sztuk amunicji, magazynek talerzowy, granaty ręczne oraz puszkowe, zapalniki do granatów, a także pociski artyleryjskie, moździerzowe i przeciwpancerne. 46-latek w swoich zbiorów miał także karabin Mauser. Wszystkie przedmioty pochodziły z okresu II wojny światowej" - informuje st. asp. Joanna Golus z policji w Białobrzegach.

Policjanci zatrzymali 46-letniego właściciela posesji. Usłyszał zarzuty posiadania broni bez wymaganego zezwolenia oraz wytwarzania lub obrotu substancjami niebezpiecznymi. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Cały arsenał zostanie zutylizowany.

Źródło: Policja Białobrzegi

Mimo upływu wciąż są zagrożeniem

Niewybuchy z II wojny światowej wciąż stanowią realne niebezpieczeństwo. Pomimo upływu lat, niektóre z materiałów wybuchowych mogą wciąż być aktywne. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów: jeżeli natrafiłeś na przedmiot przypominający niewybuch, zachowaj bezpieczną odległość i nie próbuj nim manipulować; skontaktuj się z policją i podaj dokładną lokalizację. Jeżeli w obrębie znaleziska znajdują się inne osoby, ostrzeż ich o niebezpieczeństwie; nie oceniaj samodzielnie czy znaleziony przedmiot to niewybuch.
przypomina policja
Wola

Kara za nielegalne poszukiwania

"Warto również pamiętać, że kto bez pozwolenia albo wbrew jego warunkom poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i teletechnicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozwolenia wolności do lat dwóch. W przypadku przywłaszczenia znalezionych przedmiotów lub zniszczenia stanowiska archeologicznego w wyniku nieprofesjonalnego wydobywania z niego zabytków może też dojść do zbiegu kilku różnych przestępstw. Jeśli dotyczy dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury - kara to nawet do 10 lat pozbawienia wolności" - ostrzegają policjanci.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Białobrzegi

