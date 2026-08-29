Mazowsze
Bez kasku, prawa jazdy i po alkoholu. 15-latek ranny po wypadku na motorowerze
Jak informuje w komunikacie policja z Węgrowa, 15-latek pożyczył od kolegi motorower i podczas hamowania stracił nad nim panowanie. Przewrócił się i został ranny.
"Chłopak jechał bez kasku ochronnego. Nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania oraz znajdował się w stanie nietrzeźwości - miał ponad 0,5 promila alkoholu. Pojazd wprawdzie był zarejestrowany, jednak miał przymocowane podrobione numery rejestracyjne" - informuje policja.
Chłopcem zaopiekowali się medycy, a sprawa trafiła do sąd rodzinnego.
"Apelujemy do rodziców i opiekunów o stały nadzór nad dziećmi, kontrolowanie sposobu spędzania przez nich wolnego czasu oraz uniemożliwienie im dostępu do pojazdów bez odpowiednich uprawnień i przygotowania" - apelują policjanci.
Źródło: tvnwarszawa.pl