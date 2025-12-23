Logo TVN Warszawa
Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy we wtorek ma być w Polsce

"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai, jest decyzja ws. podejrzanego
Źródło: TVN24
Policja poinformowała, że we wtorek do Polski zostanie przetransportowany przebywający w Grecji 17-letni Bartosz G. Jest podejrzany o dokonanie w kwietniu br. w Mławie zabójstwa 16-letniej Mai.

2 maja Prokuratura Okręgowa w Płocku podała, że w śledztwie dotyczącym śmierci nastolatki wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem o rok starszemu znajomemu dziewczyny - Bartoszowi G. Za taki czyn 17-latkowi grozi od 15 do 30 lat więzienia (zgodnie z przepisami, wobec nieletniego nie może być orzekane dożywocie).

Na początku maja Bartosz G. został zatrzymany w hotelu w miejscowości Katerini w Grecji, gdzie przebywał na szkolnym wyjeździe związanym z wymianą uczniów. Pod koniec maja grecki sąd zdecydował o wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec 17-latka.

Bartosz G. odwołał się od decyzji o ekstradycji. Tłumaczył, że w Polsce otrzymuje groźby ze strony otoczenia. Grecki sąd odrzucił odwołanie i wydał decyzję o przekazaniu go polskim służbom.

Śledczy twierdzą, że mają niezbite dowody na to, iż to 17-letni Bartosz G. stoi za brutalnym zabójstwem 16-letniej Mai.

Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy

Dramat rozegrał się 23 kwietnia. Wtedy dziewczyna wyszła z domu na spotkanie z Bartoszem G., którego znała od dawna. Ze słów nastolatki wynikało, że jest między nimi napięcie. Dopuszczała, że może dojść do kłótni. Tego samego dnia doszło do brutalnego mordu. Chłopak miał zaciągnąć 16-latkę na teren należącej do jego rodziny stolarni i tam zabić.

Następnego dnia rodzina zawiadomiła policję o zaginięciu Mai. Ciało po tygodniu znaleziono w zaroślach - w innym miejscu niż to, w którym miało dojść do zabójstwa. Doprowadził do niego policyjny pies.

Wstępnie ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny były ciosy zadane w głowę tępym narzędziem.

Zatrzymany w hotelu

Śledczym w wytypowaniu podejrzanego pomogły nagrania z monitoringu miejskiego i prywatnego. Jedna z kamer miała zarejestrować moment zabójstwa. 17-latka zatrzymano w jednym z greckich hoteli.

Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Bez przesłuchania, bez oskarżenia. "To chyba jedyny znany mi taki przypadek"
TVN24
Jelenia Góra. Znicze pod szkołą, do której chodziła 11-letnia dziewczynka
Nie żyje 11-letnia Danusia. Jak rozmawiać z dziećmi o tej tragedii
TVN24
Zapadł wyrok w sprawie Mateusza N
Miała zeznawać, wpadł w szał i zabił ją przed prokuraturą. Dożywocie
TVN24

Autorka/Autor: //tok

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Zabójstwo
