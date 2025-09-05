Miał zakaz, przekroczył prędkość, policjantom chciał dać łapówkę

"Mamy plagę kierowców, którzy poruszają się po drogach, mających aktywne zakazy prowadzenia" Źródło: TVN24

W środę policjanci zwoleńskiej drogówki prowadzili kontrolę w miejscowości Bartodzieje. Zatrzymali do kontroli kierującego renaultem, który jechał 112 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym.

Policja o próbie korupcji

"Kierujący 50-latek mieszkaniec powiatu radomskiego podczas kontroli drogowej wprowadził w błąd funkcjonariuszy co do swojej tożsamości. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został on wydany przez Sąd Rejonowy w Radomiu w kwietniu 2025 roku na okres sześciu miesięcy" - przekazała w komunikacie st. asp. Katarzyna Cieślik z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

"Kierujący nie chciał ponieść odpowiedzialności za swój czyn, usiłował wręczyć funkcjonariuszom korzyść majątkową w kwocie 3000 złotych celem uniknięcia kary" - dodała.

Odpowie z dwóch paragrafów

Policjanci zatrzymali 50-latka i osadzili go w policyjnym areszcie.

Za przestępstwo z artykułu 229 Kodeksu karnego dotyczące korupcji mężczyźnie grozi od roku do lat 10 więzienia. Odpowie też za prowadzenie samochodu pomimo prawomocnego zakazu sądowego. Artykuł 244 Kodeksu karnego przewiduje za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Ponadto kierowcy grozi kolejny zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

