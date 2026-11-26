Okolice Zbadali cmentarzysko pod przyszłym lotniskiem. W grobach miecze, koraliki, zapinki Oprac. Dariusz Gałązka |

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Portu Polska, zapowiada budowę Portu Polska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Port Polska

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Wykopaliska zaczęły się w 2023 roku. Początkowo miały objąć zaledwie kilka arów, ale w trakcie prac okazało się, że stanowisko jest znacznie większe. Ostatecznie archeolodzy przebadali ponad hektar i ustalili pełny zasięg nekropolii.

"Możliwość przebadania pełnego zasięgu takiego cmentarzyska należy w Polsce do rzadkości" - podkreśla spółka Port Polska w komunikacie.

Starożytny cmentarz

Z cmentarzyska korzystała ludność kultury przeworskiej, która rozwijała się głównie na ziemiach dzisiejszej Polski od III wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. Nekropolia pod Baranowem mogła być użytkowana przez 200-300 lat. Większość odkrytych grobów to pochówki ciałopalne. Szczątki po spaleniu składano między innymi w glinianych naczyniach zwanych popielnicami.

"Archeolodzy natrafili m.in. na miecze, które przed pochówkiem rytualnie gięto i łamano" - czytamy w komunikacie. W grobach znaleziono także toporki, groty włóczni i metalowe elementy wzmacniające środek tarczy.

W pochówkach kobiet odkryto między innymi koraliki, gliniane przęśliki używane do przędzenia nici oraz metalowe zapinki do szat, które działały podobnie jak dzisiejsze agrafki. Wśród znalezisk jest też lunula, czyli zdobiony misternym ornamentem metalowy wisior w kształcie półksiężyca. Archeolodzy wiążą go z kultem Księżyca.

Przebadano 80 procent

Pierwsze ślady nekropolii odkrył na przełomie lat 60. i 70. XX wieku zespół Stefana Woydy. Podczas badań powierzchniowych archeolodzy natrafili na fragmenty ceramiki i przepalonych ludzkich kości. Do pełnego przebadania stanowiska doszło ponad pół wieku później, w ramach przygotowań do budowy lotniska.

W pobliżu nekropolii trwają wykopaliska na terenie osady, która według wstępnych ustaleń pochodzi z podobnego okresu. Badacze będą mogli porównać przedmioty używane na co dzień z tymi, które składano do grobów. Znaleziska po analizach i konserwacji mają trafić do zbiorów muzealnych.

Według spółki przebadano już ponad 80 procent znanych stanowisk archeologicznych na terenie przyszłego lotniska. Prace na pozostałych mają się zakończyć do końca 2026 roku.

Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Źródło zdjęcia: Port Polska Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Źródło zdjęcia: Port Polska Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Źródło zdjęcia: Port Polska Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Źródło zdjęcia: Port Polska Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Źródło zdjęcia: Port Polska Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Źródło zdjęcia: Port Polska Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Źródło zdjęcia: Port Polska Znaleziska archeologów na działce przyszłego Portu Polska Źródło zdjęcia: Port Polska

Port Polska

Port Polska to nowa nazwa inwestycji znanej wcześniej jako Centralny Port Komunikacyjny. Ogłosił ją w grudniu 2025 roku premier Donald Tusk. Lotnisko ma powstać między Warszawą a Łodzią, na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. Na początku ma być przystosowane do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie.

Uruchomienie portu zaplanowano na 2032 rok, wraz z pierwszym odcinkiem kolei dużych prędkości z Warszawy przez lotnisko do Łodzi. W kolejnych etapach linia, nazywana "igrekiem", ma połączyć Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.