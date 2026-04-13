Okolice Pijany kierowca rozbił samochód na drzewie. Pasażer nie żyje Dariusz Gałązka |

Do wypadku doszło w miejscowości Badów Górny Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Badów Górny służby otrzymały w niedzielę o godzinie 16.55.

- 22-letni kierowca Audi, obywatel Ukrainy, podczas manewru wyprzedania pojazdów poprzedzających, stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku na miejscu zginął pasażer auta, 29-letni Polak - poinformowała sierżant sztabowa Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Policjantka przekazała, że kierowca Audi był pijany. - Badanie wykazało około dwa i pół promila alkoholu w organizmie. 22-latek został zatrzymany - dodała Michalczyk.

W momencie przyjazdu na miejsce służb ratunkowych ciało pasażera znajdowało się poza pojazdem. Szczegółowe okoliczności wypadku będzie ustalać biegły.

Wypadek w miejscowości Badów Górny Źródło: Policja Żyrardów