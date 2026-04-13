Pijany kierowca rozbił samochód na drzewie. Pasażer nie żyje

|
Wypadek w miejscowości Badów Górny
Do wypadku doszło w miejscowości Badów Górny
Źródło: Google Earth
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Badów Górny koło Żyrardowa (województwo mazowieckie). Kierowca samochodu osobowego uderzył w przydrożne drzewo. Był pijany. Pasażer, który z nim jechał, nie przeżył.

Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Badów Górny służby otrzymały w niedzielę o godzinie 16.55.

- 22-letni kierowca Audi, obywatel Ukrainy, podczas manewru wyprzedania pojazdów poprzedzających, stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku na miejscu zginął pasażer auta, 29-letni Polak - poinformowała sierżant sztabowa Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Policjantka przekazała, że kierowca Audi był pijany. - Badanie wykazało około dwa i pół promila alkoholu w organizmie. 22-latek został zatrzymany - dodała Michalczyk.

W momencie przyjazdu na miejsce służb ratunkowych ciało pasażera znajdowało się poza pojazdem. Szczegółowe okoliczności wypadku będzie ustalać biegły.

Wypadek w miejscowości Badów Górny
Źródło: Policja Żyrardów

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Żyrardów

Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki