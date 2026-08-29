Przed samochód wybiegła sarna, 18-latek ranny po dachowaniu
Do zdarzenia doszło około godziny 11 w Baboszewie. Jak podaje w komunikacie policja w Płońsku, 18-latek kierujący BMW zjechał z drogi i dachował na przydrożnym polu.
"Z jego relacji wynika, że przed samochód nagle wybiegła sarna, a podczas gwałtownego manewru auto wpadło w poślizg. Młody mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala" - przekazano.
Policjanci apelują o szczególną ostrożność. "W rejonie pól, łąk i lasów warto zwolnić, uważnie obserwować otoczenie i pamiętać, że za jednym zwierzęciem mogą pojawić się kolejne, ponieważ wiele dzikich zwierząt przemieszcza się w grupach" - podkreślają policjanci.
Źródło: tvnwarszawa.pl