Okolice Przed samochód wybiegła sarna, 18-latek ranny po dachowaniu Oprac. Dariusz Gałązka |

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Do zdarzenia doszło około godziny 11 w Baboszewie. Jak podaje w komunikacie policja w Płońsku, 18-latek kierujący BMW zjechał z drogi i dachował na przydrożnym polu.

"Z jego relacji wynika, że przed samochód nagle wybiegła sarna, a podczas gwałtownego manewru auto wpadło w poślizg. Młody mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala" - przekazano.

Dachowanie koło Płońska Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

Policjanci apelują o szczególną ostrożność. "W rejonie pól, łąk i lasów warto zwolnić, uważnie obserwować otoczenie i pamiętać, że za jednym zwierzęciem mogą pojawić się kolejne, ponieważ wiele dzikich zwierząt przemieszcza się w grupach" - podkreślają policjanci.

Dachowanie koło Płońska Źródło zdjęcia: Policja Płońsk