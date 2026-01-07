Awaria pociągu. Stali na stacji ponad dwie godziny

Pierwsze informacje otrzymaliśmy na Kontakt24. "W jednym z wagonów zablokowały się hamulce. Wagon jest odczepiany. Pociąg ma opóźnienie. Pasażerowie są przesadzani do pozostałych wagonów" - napisał czytelnik.
Chodzi o pociąg Malinowski relacji Warszawa Wschodnia - Zakopane, zgłoszenie o usterce wpłynęło o godz. 5:47. Pociąg stał ponad dwie godziny.
- Pociąg stanął, na samym początku nie informowano nas, co się wydarzyło. Sama podeszłam do konduktorki i się zapytałam. Otrzymałam informacje, że zablokował się hamulec i że nie mogą tej awarii szybko usunąć - powiedziała jedna z pasażerek na antenie TVN24.
Z jej relacji wynika, że podróżni nie byli informowani o dalszych działaniach przewoźnika. - Drzwi są pootwierane, jest przeciąg - opisywała kobieta.
W pociągu było 205 pasażerów. Ten skład nie posiada WARS-a, dlatego nie otrzymali ciepłych napojów. Podróżni po godzinie 8:30 przesiedli się do składu Tatry, który po godz. 8 wyjechał z Warszawy Zachodniej.
Są już w drodze Krakowa, w trasie mają otrzymać poczęstunek.
