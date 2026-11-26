Nowe kamery na trasie Warszawa-Łódź. Gdzie i kiedy ruszy pomiar?
Jak przekazał nam w czwartek rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król, zgodnie z harmonogramem, jeśli testy przebiegną bez zakłóceń, kamery na mazowieckim odcinku A2 zaczną rejestrować przekroczenia prędkości w poniedziałek 30 listopada.
Na łódzkim odcinku A2 pomiar ma ruszyć tydzień później. Na obu kontrolowanych fragmentach obowiązywać będzie limit 70 km/h. System obliczy średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu między bramownicami.
Cztery kontrakty
Ograniczenie prędkości ma związek z rozbudową autostrady. Inwestycja obejmuje ponad 90 kilometrów trasy. Od węzła Łódź Północ do Pruszkowa A2 ma mieć po trzy pasy w każdym kierunku. Między Pruszkowem a węzłem Konotopa będą po cztery pasy.
Łączna wartość czterech kontraktów na rozbudowę A2 wynosi blisko 1,3 miliarda złotych. Trzy odcinki zrealizuje Strabag, a odcinek między węzłami Łódź Północ i Łowicz - Budimex.
Do końca 2027 roku mają być gotowe odcinki między Łowiczem a granicą województw łódzkiego i mazowieckiego oraz między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. Na styczeń 2028 roku przewidziano zakończenie robót między granicą województw a Grodziskiem Mazowieckim. Ostatni odcinek, od węzła Łódź Północ do Łowicza, ma być gotowy w kwietniu 2028 roku.