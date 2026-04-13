Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery Oprac. Dariusz Gałązka |

Kampinoski Park Narodowy Źródło: Google Earth

Grodziskie Przewozy Autobusowe poinformowały w mediach społecznościowych, że od 1 maja na trasę do Kampinoskiego Parku Narodowego wyruszą dwie linie autobusowe 92 i 93. Obsługiwane będą autobusami elektrycznymi ze specjalnymi przyczepami na rowery. Przewoźnik przekazał, że już odbyły się jazdy testowe.

Obie linie wyruszą z dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim i przejadą przez Błonie i Leszno. 92 w soboty, niedziele i święta dojedzie do granicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Linia 93 z kolei będzie kursować w soboty i niedziele handlowe do Roztoki KPN.

Autobusy wyposażone w specjalne przyczepy będą mogły jednorazowo zabrać 20 rowerów. Miejsca będzie można zarezerwować za pośrednictwem strony internetowej.

Autobus z przyczepką Źródło: Kampinoski Park Narodowy