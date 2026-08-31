PIONKI Motocyklista zginął po zderzeniu z autem prowadzonym przez 19-latka Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Radomiu

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Do wypadku doszło około godziny 18 w niedzielę w miejscowości Augustów w gminie Pionki. Uczestniczyły w nim osobowe BMW i motocykl marki Kawasaki.

"Według wstępnych ustaleń policjantów 19-letni kierowca samochodu marki BMW, wykonując manewr skrętu w lewo, zderzył się z jadącym z naprzeciwka motocyklem Kawasaki" - informuje młodszy aspirant Marlena Milczarska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

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Zginął 41-letni motocyklista

Dodaje, że życia 41-letniego motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Policjanci prowadzili na miejscu oględziny pod nadzorem prokuratora i zabezpieczali ślady. W sprawie wypadku zostanie wszczęte śledztwo, które wyjaśni jego okoliczności.

"Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, ostrożność, koncentrację i ścisłe przestrzeganie przepisów. Jedna chwila nieuwagi może kosztować czyjeś życie" - przestrzega mł. asp. Milczarska.