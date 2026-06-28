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Okolice

Zjechał do rowu i dachował. Nie żyje 21-letnia pasażerka

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Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Pionki w powiecie radomskim
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: OSP KSRG Pionki
W sobotę po południu w miejscowości Augustów niedaleko Radomia doszło do śmiertelnego wypadku. Kierujący zjechał z drogi, wpadł do rowu i dachował. Nie żyje pasażerka, kierowca trafił do szpitala.

Zgłoszenie o wypadku policja otrzymała po godzinie 17.30 w sobotę.

- Do zdarzenia doszło w miejscowości Augustów. Kierujący pojazdem osobowym stracił nad nim panowanie, wjechał do rowu i dachował - powiedziała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka policji w Radomiu. - Zginęła 21-letnia pasażerka. Kierowca został zabrany do szpitala - dodała.

Na miejscu działania prowadziły straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe.

Śmiertelny wypadek w powiecie radomskim
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Źródło zdjęcia: OSP KSRG Pionki
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Źródło zdjęcia: OSP KSRG Pionki
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Źródło zdjęcia: OSP KSRG Pionki
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
PolicjaWypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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