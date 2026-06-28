Zjechał do rowu i dachował. Nie żyje 21-letnia pasażerka
Zgłoszenie o wypadku policja otrzymała po godzinie 17.30 w sobotę.
- Do zdarzenia doszło w miejscowości Augustów. Kierujący pojazdem osobowym stracił nad nim panowanie, wjechał do rowu i dachował - powiedziała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka policji w Radomiu. - Zginęła 21-letnia pasażerka. Kierowca został zabrany do szpitala - dodała.
Na miejscu działania prowadziły straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe.
Śmiertelny wypadek w powiecie radomskim
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Źródło: tvnwarszawa.pl