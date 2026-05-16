Okolice Po zderzeniu auto wypadło z drogi. Troje dzieci w szpitalu Rafał Molenda |

Do poważnego wypadku doszło w Atalinie, w powiecie zwoleńskim Źródło wideo: KPP w Zwoleniu Źródło zdj. gł.: KPP w Zwoleniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do poważnego wypadku doszło w sobotę na drodze krajowej nr 12 w Atalinie, w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów do szpitala trafiło troje dzieci.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło w wyniku błędu 68-letniego kierowcy Volvo, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 38-letniemu kierowcy Renault - poinformowała nas asp. Katarzyna Słyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Skutki zderzenia były poważne. Jak informuje policja, siła uderzenia wyrzuciła Renault z drogi na pobocze. W tym samochodzie podróżowało łącznie pięć osób.

Wypadek w miejscowości Atalin Źródło zdjęcia: KPP w Zwoleniu

- Wśród pasażerów było troje dzieci w wieku sześciu, dziewięciu i 14 lat. Z obrażeniami trafiły do szpitala - powiedziała nam Katarzyna Słyk. Służby nie informują o stanie zdrowia dzieci. Pozostałe osoby biorące udział w wypadku nie odniosły poważniejszych obrażeń.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości obu kierujących. Zarówno 68-latek, jak i 38-latek byli trzeźwi. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności i dokładny przebieg wypadku.