Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Po zderzeniu auto wypadło z drogi. Troje dzieci w szpitalu

|
Wypadek w miejscowości Atalin
Do poważnego wypadku doszło w Atalinie, w powiecie zwoleńskim
Źródło wideo: KPP w Zwoleniu
Źródło zdj. gł.: KPP w Zwoleniu
Dwa samochody zderzyły się w Atalinie, w powiecie zwoleńskim. Trójka dzieci trafiła z obrażeniami do szpitala. Policjanci ustalili już prawdopodobne przyczyny wypadku.

Do poważnego wypadku doszło w sobotę na drodze krajowej nr 12 w Atalinie, w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów do szpitala trafiło troje dzieci.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło w wyniku błędu 68-letniego kierowcy Volvo, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 38-letniemu kierowcy Renault - poinformowała nas asp. Katarzyna Słyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Skutki zderzenia były poważne. Jak informuje policja, siła uderzenia wyrzuciła Renault z drogi na pobocze. W tym samochodzie podróżowało łącznie pięć osób.

Wypadek w miejscowości Atalin
Wypadek w miejscowości Atalin
Źródło zdjęcia: KPP w Zwoleniu

- Wśród pasażerów było troje dzieci w wieku sześciu, dziewięciu i 14 lat. Z obrażeniami trafiły do szpitala - powiedziała nam Katarzyna Słyk. Służby nie informują o stanie zdrowia dzieci. Pozostałe osoby biorące udział w wypadku nie odniosły poważniejszych obrażeń.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości obu kierujących. Zarówno 68-latek, jak i 38-latek byli trzeźwi. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności i dokładny przebieg wypadku.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
36 min
pc
Dalej pójdę sama
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
AtalinWypadekPolicja
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
TVN24
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
TVN24
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
Okolice
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
Żoliborz
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
BIZNES
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Giewont, burza, zła pogoda
Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"
METEO
Burza, pioruny
Gdzie jest burza? Front burzowy kroczy nad Polską
METEO
Łosie na plaży w Helu
Łosie spacerowały po plaży. "Podeszły do wody, popływały chwilę"
METEO
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą
Nawrocki spotkał się z Kosiniakiem-Kamyszem i Kukułą
TVN24
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
METEO
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
TVN24
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Kibice Pogoni próbowali zaatakować kibiców Falubazu
O krok od bójki na S3. Policja użyła siły, by zatrzymać kibiców dwóch klubów
TVN24
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
TVN24
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Dużo łatwiejsze zwroty. "Jeden przycisk, kilka kroków"
BIZNES
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
imageTitle
Klamka zapadła. Lewandowski żegna się z Barceloną
EUROSPORT
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
TVN24
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
imageTitle
Piękne słowa Flicka o Lewandowskim. "Praca z nim to zaszczyt"
EUROSPORT
Jednym z największych problemów osób z atopowym zapaleniem skóry jest świąd
Nosiła w torebce metalowy grzebień. Świąd był nie do wytrzymania
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Semirunnij wciąż czeka na nagrodę. "Jest mi przykro"
EUROSPORT
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Kładka połączyłaby dwie części miasta
Kładka nad rzeką w letniej stolicy Polski? "Powinna powstać już 30 lat temu"
Tomasz Mikulicz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki