Okolice W piątek szkoły w gminie Wyszków będą zamknięte Alicja Glinianowicz |

Wojewoda mazowiecki o ataku nożownika w szkole Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- To jest bardzo mała lokalna społeczność, to jest niewielka szkoła, wydarzyła się naprawdę ogromna tragedia, bardzo proszę o uszanowanie spokoju nauczycieli, spokój tych dzieciaków i ich rodziców. To jest naprawdę trudna sytuacja, która się tu wydarzyła - mówił Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki w czasie czwartkowej konferencji prasowej.

Jak poinformował, dzieci zostały już odebrane z placówki, a miejsce zostało zabezpieczone.

- Czekaliśmy, aż wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców (…). Przez cały ten okres dzieci miały opiekę, zarówno wsparcie psychologiczne, jak też zapewnione niezbędne wyżywienie, tak że były zaopiekowane, za co chciałem wszystkim służbom podziękować - powiedział Frankowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Były uczeń zaatakował woźną. Kobieta osierociła dwoje dzieci

Odwołane lekcje w piątek

Jak powiadomił wojewoda mazowiecki, w związku ze zdarzeniem wszystkie szkoły w gminie Wyszków w piątek będą zamknięte, placówki przewidują tylko działania opiekuńcze dla dzieci, które tego dnia nie mogą zostać w domu.

- Wszystkie szkoły decyzją premiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję - dodał wojewoda.

Bezpłatna pomoc

Stanowisko w sprawie tragedii w szkole zajęło także Ministerstwo Sprawiedliwości. "W związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w ostatnim czasie w Ostrołęce oraz pod Wyszkowem (w Leszczydole-Nowinach), przypominamy, że nikt, kto doświadczył przemocy, był jej świadkiem lub zmaga się z traumą po tych zdarzeniach, nie musi pozostawać z tym sam" - podało ministerstwo w mediach społecznościowych. Resort przypomniał, że osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich bliscy oraz świadkowie mogą skorzystać z natychmiastowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej.

Chodzi o Całodobową Linię Pomocy Pokrzywdzonym: 116 006. Infolinia jest bezpłatna i gwarantuje pełną anonimowość. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostępne jest również wsparcie w językach: angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

🤝🏻 Skorzystaj z bezpłatnej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości.



W związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w ostatnim czasie w Ostrołęce oraz pod Wyszkowem (w Leszczydole-Nowinach), przypominamy, że nikt, kto doświadczył przemocy, był jej świadkiem lub zmaga się z… pic.twitter.com/4Cduat5r8h — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości / X

Były uczeń wszedł do szkoły i zaatakował woźną

W Leszczydole-Nowinach w czwartek doszło do ataku w szkole. Napastnikiem był 15-letni były uczeń placówki.

- Były uczeń wszedł do szkoły i zaatakował woźną. Krzyki usłyszał dyrektor placówki. Wyszedł na korytarz i próbował obezwładnić napastnika. Pomagała mu nauczycielka. Oboje zostali ranni - opisywała podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Policjantka potwierdziła, że pomimo długiej reanimacji i wysiłku ratowników nie udało się uratować pracowniczki szkoły. - Kobieta zmarła. 15-latek został ujęty i przekazany w ręce policji. Trwają czynności z jego udziałem - dodała.

Życie dwóch rannych osób nie jest zagrożone.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała, że sprawą 15-latka zajmie się wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Prokuratura na miejscu zabezpiecza ślady i gromadzi dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego.

Fala ataków w szkołach

Wydarzenia spod Wyszkowa to kolejny atak w szkole w ostatnich dniach. W środę 19-letni mężczyzna zaatakował nożem w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Tam rannych zostało dziewięć osób. To pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne.

Natomiast w miejscowości Sierpc zatrzymano wczoraj 17-latka, który mówił na terenie szkoły, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. U 17-latka znaleziono dwa noże.