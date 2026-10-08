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Okolice

W piątek szkoły w gminie Wyszków będą zamknięte

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Atak w szkole pod Wyszkowem
Wojewoda mazowiecki o ataku nożownika w szkole
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Wojewoda mazowiecki odniósł się do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach. W piątek w szkołach w gminie Wyszków nie będzie lekcji. W ataku 15-latka zginęła 37-letnia woźna.

- To jest bardzo mała lokalna społeczność, to jest niewielka szkoła, wydarzyła się naprawdę ogromna tragedia, bardzo proszę o uszanowanie spokoju nauczycieli, spokój tych dzieciaków i ich rodziców. To jest naprawdę trudna sytuacja, która się tu wydarzyła - mówił Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki w czasie czwartkowej konferencji prasowej.

Jak poinformował, dzieci zostały już odebrane z placówki, a miejsce zostało zabezpieczone.

- Czekaliśmy, aż wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców (…). Przez cały ten okres dzieci miały opiekę, zarówno wsparcie psychologiczne, jak też zapewnione niezbędne wyżywienie, tak że były zaopiekowane, za co chciałem wszystkim służbom podziękować - powiedział Frankowski.

Odwołane lekcje w piątek

Jak powiadomił wojewoda mazowiecki, w związku ze zdarzeniem wszystkie szkoły w gminie Wyszków w piątek będą zamknięte, placówki przewidują tylko działania opiekuńcze dla dzieci, które tego dnia nie mogą zostać w domu.

- Wszystkie szkoły decyzją premiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję - dodał wojewoda.

Bezpłatna pomoc

Stanowisko w sprawie tragedii w szkole zajęło także Ministerstwo Sprawiedliwości. "W związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w ostatnim czasie w Ostrołęce oraz pod Wyszkowem (w Leszczydole-Nowinach), przypominamy, że nikt, kto doświadczył przemocy, był jej świadkiem lub zmaga się z traumą po tych zdarzeniach, nie musi pozostawać z tym sam" - podało ministerstwo w mediach społecznościowych. Resort przypomniał, że osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich bliscy oraz świadkowie mogą skorzystać z natychmiastowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej.

Chodzi o Całodobową Linię Pomocy Pokrzywdzonym: 116 006. Infolinia jest bezpłatna i gwarantuje pełną anonimowość. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostępne jest również wsparcie w językach: angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Były uczeń wszedł do szkoły i zaatakował woźną

W Leszczydole-Nowinach w czwartek doszło do ataku w szkole. Napastnikiem był 15-letni były uczeń placówki.

- Były uczeń wszedł do szkoły i zaatakował woźną. Krzyki usłyszał dyrektor placówki. Wyszedł na korytarz i próbował obezwładnić napastnika. Pomagała mu nauczycielka. Oboje zostali ranni - opisywała podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Policjantka potwierdziła, że pomimo długiej reanimacji i wysiłku ratowników nie udało się uratować pracowniczki szkoły. - Kobieta zmarła. 15-latek został ujęty i przekazany w ręce policji. Trwają czynności z jego udziałem - dodała.

Życie dwóch rannych osób nie jest zagrożone.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała, że sprawą 15-latka zajmie się wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Prokuratura na miejscu zabezpiecza ślady i gromadzi dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego.

Fala ataków w szkołach

Wydarzenia spod Wyszkowa to kolejny atak w szkole w ostatnich dniach. W środę 19-letni mężczyzna zaatakował nożem w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Tam rannych zostało dziewięć osób. To pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne.

Natomiast w miejscowości Sierpc zatrzymano wczoraj 17-latka, który mówił na terenie szkoły, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. U 17-latka znaleziono dwa noże.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaSzkołaSzkoła PodstawowaAtak nożownika
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