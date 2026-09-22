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Okolice

Akcja policji w Mławie. Nieoficjalnie: Katarzyna G. zatrzymana

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Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Ojciec Mai z Mławy z pełnomocniczką po spotkaniu w ministerstwie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Policja zatrzymała w Mławie 47-letnią kobietę. Według naszych nieoficjalnych informacji jest to Katarzyna G., matka mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai.

Policjanci zatrzymali w Mławie 47-letnią kobietę, która została osadzona w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Wcześniej na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty w jej domu - przekazała mazowiecka policja.

Według naszych nieoficjalnych informacji, kobieta to Katarzyna G., matka mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai.

Kilkanaście dni po morderstwie Katarzyna G., matka oskarżonego, brutalnie zaatakowała w mediach społecznościowych zabitą Maję i jej rodzinę, grożąc między innymi śmiercią ojcu zamordowanej i pełnomocnikowi jej rodziny.

Te ostatnie słowa padły w rozmowie telefonicznej, którą Katarzyna G. odbyła ze swoją bliską znajomą. Prokuratura w Mławie umorzyła jednak postępowanie w tej sprawie i między innymi na tę decyzję skarżyli się w Ministerstwie Sprawiedliwości pełnomocnicy rodziny Mai wraz z jej ojcem.

W styczniu 2026 roku sąd w Mławie uznał w sprawie cywilnej Katarzynę G. winną naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia i nękania rodziny zamordowanej dziewczynki. Sąd nakazał Katarzynie G. zapłacić ojcu Mai, Jarosławowi Kowalskiemu, zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych. Ten wyrok jeszcze się nie uprawomocnił.

Brutalne morderstwo

W Mławie doszło do jednego z najbardziej brutalnych morderstw ostatnich lat. Bartosz G., który miał wówczas 17 lat, jest oskarżony o zabicie 23 kwietnia 2025 roku 16-letniej Mai Kowalskiej. Dramat dziewczyny zarejestrowała kamera monitoringu. Wideo jest niezwykle drastyczne. Maja jest naga i ma związane ręce, chłopak ma na sobie tylko majtki. Morduje dziewczynę kijem i łopatą.

Zwłoki dziewczyny zostały znalezione dopiero po tygodniu. Oskarżony został zatrzymany w Grecji, gdzie był na szkolnej wycieczce. Do Polski wrócił dopiero w grudniu. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MławaProkuratura
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