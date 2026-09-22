Okolice Akcja policji w Mławie. Nieoficjalnie: Katarzyna G. zatrzymana Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Ojciec Mai z Mławy z pełnomocniczką po spotkaniu w ministerstwie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Policjanci zatrzymali w Mławie 47-letnią kobietę, która została osadzona w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Wcześniej na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty w jej domu - przekazała mazowiecka policja.

Według naszych nieoficjalnych informacji, kobieta to Katarzyna G., matka mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai.

Kilkanaście dni po morderstwie Katarzyna G., matka oskarżonego, brutalnie zaatakowała w mediach społecznościowych zabitą Maję i jej rodzinę, grożąc między innymi śmiercią ojcu zamordowanej i pełnomocnikowi jej rodziny.

Te ostatnie słowa padły w rozmowie telefonicznej, którą Katarzyna G. odbyła ze swoją bliską znajomą. Prokuratura w Mławie umorzyła jednak postępowanie w tej sprawie i między innymi na tę decyzję skarżyli się w Ministerstwie Sprawiedliwości pełnomocnicy rodziny Mai wraz z jej ojcem.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku mazowieccy policjanci przeszukali jeden z domów w Mławie. Zabezpieczyli tam https://t.co/KI4xBGhkZK. nośniki danych, w tym telefony a także dokumenty. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 47-letnią kobietę, która została osadzona w… pic.twitter.com/2AKooMrrdq — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) September 22, 2026 Rozwiń Źródło: X/Policja Mazowsze

W styczniu 2026 roku sąd w Mławie uznał w sprawie cywilnej Katarzynę G. winną naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia i nękania rodziny zamordowanej dziewczynki. Sąd nakazał Katarzynie G. zapłacić ojcu Mai, Jarosławowi Kowalskiemu, zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych. Ten wyrok jeszcze się nie uprawomocnił.

Brutalne morderstwo

W Mławie doszło do jednego z najbardziej brutalnych morderstw ostatnich lat. Bartosz G., który miał wówczas 17 lat, jest oskarżony o zabicie 23 kwietnia 2025 roku 16-letniej Mai Kowalskiej. Dramat dziewczyny zarejestrowała kamera monitoringu. Wideo jest niezwykle drastyczne. Maja jest naga i ma związane ręce, chłopak ma na sobie tylko majtki. Morduje dziewczynę kijem i łopatą.

Zwłoki dziewczyny zostały znalezione dopiero po tygodniu. Oskarżony został zatrzymany w Grecji, gdzie był na szkolnej wycieczce. Do Polski wrócił dopiero w grudniu. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.