Okolice Akcja policjantów i strażników granicznych. Przeszukali sześć posesji pod Warszawą Oprac. Dariusz Gałązka |

Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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Stołeczni policjanci zatrzymali pięć osób związanych z przestępczością samochodową. W ramach akcji przeszukali sześć posesji w powiecie wołomińskim. "Zatrzymane osoby były już wcześniej notowane i zatrzymywane za przestępstwa samochodowe" - przekazuje w komunikacie stołeczna policja.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 29 do 50 lat. Są podejrzani o udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem samochodów oraz paserstwem zdemontowanych części.

Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów Źródło zdjęcia: KSP Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów Źródło zdjęcia: KSP

Długa lista zarzutów

Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli liczne i części i podzespoły samochodowe oraz dwa auta: Toyotę Corollę o wartości 75 tys. zł oraz Toyotę Yaris o wartości 90 tys. zł. Ponadto na posesjach znajdował się sprzęt elektroniczny wykorzystywany do kradzieży aut.

"W toku dalszych czynności zostanie przygotowana opinia biegłych z zakresu mechanoskopii celem ustalenia i przypisania odzyskanych podzespołów, z jakich utraconych pojazdów pochodzą" - podaje policja.

W kolejnych dniach zostali dowiezieni trzej podejrzani z aresztów śledczych, którym zebrany w sprawie materiał dowody pozwolił na przedstawienie 35 zarzutów kradzieży z włamaniem samochodów (w tym jednego usiłowania), a także 32 paserstwa oraz dwóch posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego pozwolenia. Odpowiedzą też za udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował najsurowszy z środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie prowadzone od trzech lat

"W prowadzonym od 2023 roku postępowaniu przedstawiono już zarzuty łącznie 21 osobom podejrzanym m.in. o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej (osiem zarzutów), kradzieże z włamaniem pojazdów w tym usiłowania (35), paserstwo zarówno części, jak i podzespołów samochodowych (113), wyłudzanie odszkodowań z tytułu fikcyjnych kolizji, posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji (dwa zarzuty) oraz zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie i zeznanie nieprawdy" - wyjaśnia KSP.

Policjanci podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Czynności prowadzone są pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

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