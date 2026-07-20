Zasłabł za kierownicą, wjechał w bariery
Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Moszna-Wieś, na nitce w kierunku Łodzi. Jak podała policja, 57-letni kierowca ciężarowego Volvo zasłabł za kierownicą.
- Zjechał z pasa ruchu, uderzył w bariery. Był trzeźwy, ma uprawnienia do prowadzenia. Trafił do szpitala - powiedziała nam podkom Monika Orlik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Choć pojazd znajduje się poza pasem ruchu, są duże utrudnienia na autostradzie. Dlaczego? - Przez gapiostwo, wszyscy zwalniają i patrzą, dlatego tworzy się korek - wyjaśnia policjantka.
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Źródło: tvnwarszawa.pl