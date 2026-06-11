Okolice Zderzenie z Porsche na A2, są ranni Oprac. Katarzyna Kędra |

Zderzenie dwóch aut na autostradzie A2 Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

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Na razie wiadomo, że utrudnienia występują na trasie w kierunku Warszawy, na 416 kilometrze. Obydwa pasy ruchu są zablokowane. Do zderzenia aut doszło tam o godzinie 12.05.

"Prosimy zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb" - zaapelowała żyrardowska policja.

Tuż przed godziną 13 rzeczniczka żyrardowskiej policji sierżant sztabowy Julia Szczygielska poinformowała, że wciąż występują utrudnienia w tym miejscu. - Kierująca Porsche uderzyła w Toyotę. Poszkodowane zostały trzy osoby. Początkowo na miejscu miał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale został odwołany. Poszkodowani trafią do szpitala karetkami - przekazała nam policjantka.

Na miejscu był także Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl. - Porsche ma rozbity przód, Toyota również, ale ma też zmiażdżony tył. Trasa pozostaje nieprzejezdna. Kierowcy utworzyli tam korytarz życia dla nadjeżdżających służb - powiedział.

Zderzenie z udziałem Porsche na A2 Zderzenie z udziałem Porsche na A2 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem Porsche na A2 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem Porsche na A2 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem Porsche na A2 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem Porsche na A2 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

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