Zderzenie z Porsche na A2, są ranni
Na razie wiadomo, że utrudnienia występują na trasie w kierunku Warszawy, na 416 kilometrze. Obydwa pasy ruchu są zablokowane. Do zderzenia aut doszło tam o godzinie 12.05.
"Prosimy zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb" - zaapelowała żyrardowska policja.
Tuż przed godziną 13 rzeczniczka żyrardowskiej policji sierżant sztabowy Julia Szczygielska poinformowała, że wciąż występują utrudnienia w tym miejscu. - Kierująca Porsche uderzyła w Toyotę. Poszkodowane zostały trzy osoby. Początkowo na miejscu miał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale został odwołany. Poszkodowani trafią do szpitala karetkami - przekazała nam policjantka.
Na miejscu był także Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl. - Porsche ma rozbity przód, Toyota również, ale ma też zmiażdżony tył. Trasa pozostaje nieprzejezdna. Kierowcy utworzyli tam korytarz życia dla nadjeżdżających służb - powiedział.