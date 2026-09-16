Okolice Jedna osoba poszkodowana po zderzeniu z łosiem Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie siedleckim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: OSP Zbuczyn

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Służby prowadziły działania pomiędzy węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód w nocy z wtorku na środę, o czym informowała między innymi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zgłoszenie o wypadku drogowcy otrzymali o godzinie 22.04.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że doszło do zderzenia z łosiem, a jedna osoba została poszkodowana. Potwierdza to również komunikat GDDKiA. Jezdnia w kierunku Białej Podlaskiej była zablokowana. Działania służb zakończyły się po północy.

Zderzenie z łosiem na A2 Zderzenie z łosiem na A2 Źródło zdjęcia: OSP Zbuczyn Zderzenie z łosiem na A2 Źródło zdjęcia: OSP Zbuczyn Zderzenie z łosiem na A2 Źródło zdjęcia: OSP Zbuczyn Zderzenie z łosiem na A2 Źródło zdjęcia: OSP Zbuczyn