Jedna osoba poszkodowana po zderzeniu z łosiem
Służby prowadziły działania pomiędzy węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód w nocy z wtorku na środę, o czym informowała między innymi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zgłoszenie o wypadku drogowcy otrzymali o godzinie 22.04.
Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że doszło do zderzenia z łosiem, a jedna osoba została poszkodowana. Potwierdza to również komunikat GDDKiA. Jezdnia w kierunku Białej Podlaskiej była zablokowana. Działania służb zakończyły się po północy.
Zderzenie z łosiem na A2
Źródło: tvnwarszawa.pl