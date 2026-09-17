Okolice 39-letnia Agata zginęła w katastrofie pociągu. Rozpacz rodziny

FAKTY Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: "Uwaga" TVN

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- Zadzwonili do mnie do pracy rodzice Agaty. Wiedzieli, że jedzie pociągiem do Łodzi. A z telewizji dowiedzieli się, że był wypadek. Skojarzyłem fakt: "Boże, przecież Agatka tam jechała" - opowiadał pan Piotr.

Mężczyzna szybko ruszył na miejsce wypadku.

- Lokomotywa wywróciła się, leżała na skarpie. Pomyślałem, że może nic strasznego się nie stało. Ale później któryś z policjantów powiedział: "Wie pan co, ale z drugiej strony wagonu nie ma jednej całej ściany - mówił.

- Przy torach stało chyba pięć osób. Wiem, że był ktoś z policji, prokurator. Wtedy powiedziano mi, że jest jedna ofiara śmiertelna, o którą bardzo długo walczyli, bo przez chwilę odzyskała czynności życiowe. Ale niestety, nie udało się. W tym momencie przeraziłem się, nogi mi się ugięły. Prokurator pokazał mi zdjęcie. Ona wyglądała, jakby spała - opisywał mężczyzna.

"Ten pierwszy wagon cały był rozpruty"

Na przejeździe, gdzie doszło do katastrofy, nie było rogatek, były tylko światła ostrzegawcze. Mimo czerwonego sygnału kierowca betoniarki wjechał wprost przed rozpędzony pociąg. Maszynista nie miał szans zareagować.

- Ten pierwszy wagon cały był rozpruty, była wielka dziura do środka. Zrozumiałem, że mama musiała tam siedzieć - mówił Wiktor, syn ofiary wypadku. I dodał: - Zastanawiam się, co ona mogła myśleć w trakcie tego zdarzenia, jakie emocje przez nią przechodziły. Czy myślała, że zginie.

Pociągiem jechało 120 osób. Siła uderzenia była tak ogromna, że lokomotywa po uderzeniu w ciężarówkę uniosła się, obróciła o 180 stopni i runęła na pierwszy wagon.

- Mieliśmy bardzo wielkie szczęście, że zginęła tylko jedna osoba. Oczywiście jest to niesamowicie przykre, że ta osoba zginęła i składam wyrazy współczucia dla rodziny. Ale proszę zobaczyć, jak ten bok wagonu wygląda. Przecież trzeba sobie uświadomić, że taka blacha z taką prędkością w takiej masie na odpowiedniej wysokości powodowałaby dekapitację lepiej niż gilotyny francuskie - opisał Sławomir Centkowski, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Protest maszynistów

Po katastrofie maszyniści rozpoczęli protest, na przejazdach zwalniali do 20 km/h. Żądają natychmiastowej poprawy ich zabezpieczeń. Skarżą się, że polska kolej stawia na coraz szybsze pociągi, podczas gdy na wielu przejazdach wciąż wystarczy jeden błąd kierowcy, by doszło do wykolejenia pociągu i śmierci pasażerów.

- Czara goryczy się przelała. Nie chcemy utrudniać ludziom dojazdu do pracy, ale pokazać, że na kolei nie jest bezpiecznie - tłumaczył maszynista Paweł Wójcicki.

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"Już nigdy więcej jej nie zobaczę"

- Jeden mądry człowiek powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, trochę zwaliła mnie z nóg, ale jak ochłonąłem, przyznałem mu rację. Powiedział: "Kto wie, może Agata przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa, bo zrobiło się o tym głośno. Że mamy takie, a nie inne przejazdy - powiedział partner 39-latki, która zginęła w Sokolnikach Suchych.

- Zastanawiałem się, czy to w ogóle jest prawdziwe, co się wydarzyło. Ale już dochodzi do mnie, że to wszystko jest prawdziwe i że już nigdy więcej jej nie zobaczę, już nigdy więcej nie doznam jej czułości i już nigdy więcej nie porozmawiam. A bardzo chciałem z mamą porozmawiać ostatni raz. Chciałbym jej powiedzieć, że nie doceniałem tego, co robiła dla mnie. A robiła to wszystko z serca. Starała się każdemu pomóc - mówił 15-letni Wiktor.