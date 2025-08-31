30 lat temu ostatnie "trajlusie" pojechały z Warszawy do Piaseczna

Piaseczno (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Jak podaje Muzeum Piaseczna, linia trolejbusowa z Warszawy do Piaseczna została uruchomiona 1 września 1983 roku. Od listopada 1990 roku trolejbusy obsługiwały także nocną linię numer 651 na tej samej trasie. "Po raz ostatni trolejbusy wyjechały na swoje trasy 31 sierpnia 1995 r. Następnego dnia zastąpiła je linia autobusowa nr 709" - przypomniało muzeum w zeszłorocznym wpisie na Facebooku.

Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51 Źródło: Janusz Mazur/PAP

Historia trolejbusów do Piaseczna

"Linia do Piaseczna była pierwszym etapem planowanej obwodnicy trolejbusowej, której pozostałe trzy "boki" stanowiły trasy: Piaseczno - Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna - Wilanów, Wilanów - Wilanowska. Cała sieć, według pierwotnych zamierzeń, miała służyć przede wszystkim jako ekologiczna komunikacja w rejonie Konstancina, natomiast jako pierwszy etap wybudowano łącznicę Warszawy z rozbudowującym się przemysłowo Piasecznem, i tak już zostało" - opisywał z kolei Daniel Nazalek, który przypomniał historię trolejbusów na stronie ekartkazwarszawy.pl będącej projektem warszawskiego Domu Spotkań z Historią.

Warszawiacy nazywali je "trajlusiami".

Z lewej widoczny trolejbus linii 51 oraz sygnalizator świetlny. Na skraju chodnika przy jezdni stoją słupki połączone łańcuchem. Widok od strony skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Mazowieckiej w kierunku ulicy Marszałkowskiej. Źródło: NAC

Jak czytamy, podstawowym taborem dla linii do Piaseczna były rosyjskie trolejbusy marki ZiU 9. Pierwsze tego typu pojazdy oddano w 1982 roku, ale przez opóźnienia w budowie warszawskiej sieci, przekazano je najpierw do Lublina i otwieranej sieci w Tychach. Do Warszawy trafiła druga partia trolejbusów. Chwilę później na ulice stolicy zaczęły wjeżdżać pojazdy krajowej produkcji.

Widoczny trolejbus linii 51. 1950 Źródło: Rassalski Stefan/NAC

Pod koniec funkcjonowania tabor miał być jednak w opłakanym stanie. Uruchomienie pierwszej linii metra oznaczało wkrótce koniec trolejbusów. "Przez pięć miesięcy roku 1995 trolejbusem można było dojechać do metra. Tyle trwało współistnienie pierwszej linii metra (otwartej 07. 04. 1995) z ostatnią warszawską linią trolejbusową" - przypomniał Nazalek.

"Trajluś" T022 niszczeje na placu

Przy przystanku Szkolna w Piasecznie znajduje się pamiątkowa tabliczka z historią trolejbusów na tej trasie.

Pamiątkowa tabliczka przy przystanku Szkolna Źródło: Robert Klonowski

Na jednym z prywatnych placów w mieście można też zauważyć trolejbus o numerze taborowym T022. Jego stan jest opłakany, choć mieszkańcy zauważają, że warto go uratować. Pojazd, choć mocno zniszczony, zachował się w całości.

Trolejbus o numerze taborowym T022 w opłakanym stanie Trolejbus o numerze taborowym T022 w opłakanym stanie Źródło: Robert Klonowski Trolejbus o numerze taborowym T022 w opłakanym stanie Źródło: Robert Klonowski Trolejbus o numerze taborowym T022 w opłakanym stanie Źródło: Robert Klonowski Trolejbus o numerze taborowym T022 w opłakanym stanie Źródło: Robert Klonowski Trolejbus o numerze taborowym T022 w opłakanym stanie Źródło: Robert Klonowski

