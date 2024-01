17-latek jechał pijany motorowerem, w ramach kary musi napisać rozprawkę

Rodzaje środków wychowawczych, które mogą zostać zastosowane wobec nieletniego: - upomnienie; - zobowiązanie do określonego postępowania (m. in. do naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części, do zadośćuczynienia, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestnictwa w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, psychoterapii, psychoedukacji, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym, do zaniechania używania substancji psychoaktywnej); - nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego; - nadzór organizacji społecznej; - nadzór kuratora sądowego; - skierowanie do ośrodka kuratorskiego, organizacji społecznej; - zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego typu; - przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów służących do popełnienia czynu zabronionego; - umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej, specjalistycznej; - umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym; - umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym. Środkiem leczniczym jest z kolei umieszczenie w zakładzie leczniczym, a środkiem poprawczym jest umieszczenie w zakładzie poprawczym.