16-latek uciekał kradzionym autem, staranował radiowóz

16-latek uciekał kradzionym autem Źródło: KMP Płock

1 stycznia przed północą dyżurny płockiej jednostki otrzymał zgłoszenie kradzieży volkswagena w powiecie łęczyckim (woj. łódzkie). Z uzyskanych informacji wynikało, że sprawca może poruszać się w kierunku Gostynina i Płocka. Na przewidywaną trasę przejazdu skierowano patrole policji.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie namierzyli wskazany pojazd, jednak pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący nie zatrzymał się. Kontynuowali pościg.

Staranował radiowóz, porzucił auto

"Kierowca, popełniając liczne wykroczenia, ominął posterunki blokadowe, a następnie na jednej z płockich ulic staranował policyjny radiowóz. Pojazd porzucił pojazd na terenie gminy Brudzeń Duży i uciekł pieszo. Funkcjonariusze ustalili tożsamość kierowcy. 3 stycznia 16-latek został zatrzymany" - przekazuje w komunikacie podkom. Monika Jakubowska z policji w Płocku

Długa lista zarzutów dla 16-latka

16-latek odpowie za kradzież pojazdu, jazdę bez uprawnień, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szereg wykroczeń m.in. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, jazdę pod prąd czy przekraczanie podwójnej linii ciągłej.

"Przyznał się do winy. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia w tymczasowym ośrodku wychowawczym na trzy miesiące" - dodaje podkom. Monika Jakubowska.

